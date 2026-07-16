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16 липня 2026, 11:13

Боргові зобов'язання Європи: які країни лідирують у рейтингу

Аналіз даних Євростату демонструє велику нерівність у рівні боргового навантаження між державами Європейського Союзу. Сім країн сьогодні перевищують поріг заборгованості у 85% від валового внутрішнього продукту, який Європейська комісія встановила як критичну межу для фінансової стабільності. Про це повідомляє видання Euro News.

Аналіз даних Євростату демонструє велику нерівність у рівні боргового навантаження між державами Європейського Союзу.

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Але високі показники не завжди означають фінансову нестабільність. Частіше вони вказують на роль конкретної держави як фінансового майданчика для міжнародних корпорацій.

Рейтингові лідери: фінансові хаби проти реального сектору

Перші позиції у рейтингу боргового навантаження бізнесу посідають держави, які виконують роль міжнародних хабів або мають специфічні умови для розміщення холдингових структур.

Сім країн із найвищими показниками боргу розподілилися наступним чином:

  • Люксембург: 251,1% від валового внутрішнього продукту. Лідерство зумовлено величезною кількістю іноземних фінансових структур та холдингів.

  • Данія: 115,4% від валового внутрішнього продукту. Показник пояснюється активним виходом великих локальних компаній на міжнародні ринки облігацій для глобальної експансії.

  • Швеція: 108,6% від валового внутрішнього продукту. Борг зосереджений у секторі комерційної нерухомості, що стало викликом після подорожчання кредитів.

  • Кіпр: 107,3% від валового внутрішнього продукту. Основну частину боргу формують спеціальні фінансові компанії для перенаправлення інвестиційних потоків.

  • Нідерланди: 106,3% від валового внутрішнього продукту. Високі цифри відображають роль країни як глобального центру для фінансування багатонаціональних корпорацій.

  • Франція: 91,6% від валового внутрішнього продукту. Це єдина велика економіка серед лідерів рейтингу, де борг вважається справжньою вразливістю.

  • Бельгія: 90,6% від валового внутрішнього продукту. Рівень зумовлений давньою політикою залучення міжнародних холдингів для управління активами.

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Справжні макроекономічні виклики та парадокси

Для більшості малих країн зі списку лідерів високий корпоративний борг є наслідком транскордонних фінансових потоків. Офіційна статистика враховує позики між частинами однієї корпорації, що значно роздуває підсумкові цифри.

Центральні банки таких держав публікують альтернативні розрахунки, які показують набагато скромніші цифри, якщо виключити внутрішні транзакції. Проте для Франції, Швеції та Данії ситуація є інакшою. Тамтешні показники відображають реальне запозичення бізнесу для власного розвитку, що створює значне навантаження на економіку в періоди високих відсоткових ставок.

Дивним виглядає нижня частина рейтингу, де знаходяться Італія та Греція. Хоча ці країни відомі своїми колосальними державними боргами, їхні приватні сектори демонструють набагато нижчі показники запозичень:

  • Італія: 55,1% від валового внутрішнього продукту.

  • Греція: 58,6% від валового внутрішнього продукту.

Ситуація свідчить про те, що в цих державах приватний сектор набагато менше залучений до кредитних інструментів у порівнянні з державним апаратом.

Дані доводять, що рейтинг боргового навантаження бізнесу показує не фінансову неспроможність, а специфіку ведення бізнесу в кожній країні та її роль у глобальній економіці.

Франція залишається єдиною країною, де фахівці вбачають справжню загрозу фінансової кризи, адже тамтешні фірми дійсно мають великі зобов’язання перед кредиторами. Решта лідерів рейтингу лише підтверджують статус фінансових майданчиків для глобального бізнесу, де цифри здебільшого відображають оптимізацію корпоративних структур, а не реальні макроекономічні ризики для національних економік.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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