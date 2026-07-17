Оформлюйте туристичне страхування від UNIVERSALNA та отримуйте брендований рушник у подарунок

Finance.ua спільно зі страховою компанією UNIVERSALNA запускають акцію для мандрівників.

Оформлюйте туристичне страхування від UNIVERSALNA на Finance.ua та гарантовано отримуйте корисний гайд з підготовки до поїздки.

А при сумі замовлення від 2 000 грн — брендований рушник від Finance.ua та UNIVERSALNA у подарунок.

Подарунковий фонд акції становить 50 рушників. Акція діє до повного вичерпання подарункового фонду.

Детальні умови акції доступні за посиланням.