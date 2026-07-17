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17 липня 2026, 13:00

У Sense SuperApp з'явилась функція ШІ-розпізнавання реквізитів для платежів ФОП

Застосунок Sense SuperApp від Sense Bank представив розширення можливостей для клієнтів ФОП: тепер штучний інтелект автоматично розпізнає реквізити отримувача — клієнту більше не потрібно вводити їх вручну.

Застосунок Sense SuperApp від Sense Bank представив розширення можливостей для клієнтів ФОП

Достатньо завантажити файл або скриншот із реквізитами, зробити фото рахунку або скопіювати текст із реквізитами — і застосунок заповнить усі поля платіжної інструкції самостійно. Клієнту залишається лише перевірити коректність даних і підписати платіж.

Щоб скористатися функцією, необхідно у розділі «Перекази» знайти спеціальну іконку для швидкого додавання реквізитів. Після натискання відкривається меню з варіантами: завантажити файл, зробити фото, обрати зображення з галереї або вставити реквізити текстом. Після завантаження застосунок передає дані до ШІ, який автоматично розпізнає необхідну інформацію та підставляє її у відповідні поля платіжної інструкції.

Ліміт суми одного платежу з використанням ШІ-розпізнавання — 150 000 грн. Максимальний розмір файлу для завантаження — 5 МБ. Підтримувані формати: PDF, PNG, JPEG/JPG, HEIC, Word, Excel, TXT, а також текст із буфера обміну. Перед підтвердженням платежу слід обов'язково перевірити коректність усіх заповнених полів.

Сервіс також доступний і користувачам — фізичним особам.

Sense Bank продовжує розвивати Sense SuperApp, впроваджуючи технологічні рішення, що роблять банківські сервіси більш зручними та швидшими для клієнтів.

Джерело: Мінфін
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