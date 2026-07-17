Кабмін підвищує зарплати працівникам культури: як зміняться оклади з 2027 року

Кабінет Міністрів України, спираючись на консенсус Міністерства культури та Міністерства економіки, ухвалив рішення про початок підвищення оплати праці у культурному секторі. З 1 січня 2027 року працівники державних та комунальних закладів культури відчують суттєве полегшення.

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Згідно з урядовою постановою, посадові оклади, встановлені за Єдиною тарифною сіткою, будуть підвищені до 70%.

Для категорії працівників, чиї оклади вже розраховуються із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів (до 1,3 включно), уряд запровадив адаптований механізм. Для них рівень посадових окладів з початку 2027 року зросте на 40%. Виконання цієї постанови покладено як на профільні відомства, так і на обласні та Київську міську військові адміністрації.

Органам місцевого самоврядування уряд надав рекомендації щодо переходу на нову систему оплати, наголошуючи на необхідності оптимізації мережі закладів для вивільнення ресурсів, які мають бути спрямовані на підвищення зарплат.

Інакше кажучи, фінансування одних фахівців відбудеться за рахунок скорочення інших.

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Держава поступово переходить від моделі суто адміністративного утримання до спроб зробити культурні інституції більш самодостатніми. Основною проблемою, яку намагаються вирішити шляхом підвищення окладів, є критичний відтік кадрів: професійні фахівці, особливо у регіонах, вимушені шукати роботу поза межами державної культурної мережі через неконкурентну оплату праці.

Попри те, що значне підвищення окладів стане важливим кроком для фінансового захисту працівників, експерти наголошують, що успіх реформи залежатиме від здатності місцевих громад провести ефективну реорганізацію. Перехід на нові правила оплати праці вимагає інвентаризації сфери, де повно малоефективних структур, що роками потребують фінансування, не приносячи очікуваного культурного продукту.

Зараз ми спостерігаємо, як уряд намагається балансувати між соціальним захистом працівників культури та необхідністю підвищити ефективність їх праці.

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