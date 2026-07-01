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1 липня 2026, 14:34

Зарплати до 104 тисяч: у яких держорганах платять найбільше

Міністерство фінансів України оновило аналітичний «дашборд» щодо чисельності та оплати праці у державному секторі (без урахування сектору безпеки і оборони) за травень 2026 року.

Зарплати до 104 тисяч: у яких держорганах платять найбільше
Фото: НБУ

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Держоргани центрального рівня з найвищими показниками середньої зарплати за травень 2026 року:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 104,4 тис. грн;
  • Рахункова палата — 97,6 тис. грн;
  • Антимонопольний комітет України (АМКУ) — 93,6 тис. грн;
  • Апарат Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 83,5 тис. гривень.

У Мінфіні водночас уточнюють, що місячні показники середньої зарплати можуть коливатися, оскільки до них, окрім окладів, включаються одноразові виплати: матеріальна допомога, компенсації за невикористані відпустки чи вихідна допомогу при звільненні.

Зарплати зросли в усіх категоріях

Аналітики відомства зафіксували тенденцію до зростання заробітних плат у держсекторі. Якщо порівнювати травень 2026 року з травнем минулого року, середня зарплата збільшилася в усіх без винятку категоріях державних органів.

Найбільший стрибок доходів продемонстрували місцеві чиновники:

  • Обласні державні (військові) адміністрації: приріст склав одразу +31,3%;
  • Органи судової влади: зростання на +9,6%;
  • Територіальні органи ЦОВВ обласного рівня: +6,3%;
  • Апарати держорганів центрального рівня: +4,1%.

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Паралельно з цим фіксується скорочення штатів. Загальна фактична чисельність працівників органів влади у травні становила 165,9 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Зараз у держорганах центрального рівня працює 108,7 тис. осіб, в судовій владі — 34,1 тис., а в місцевих ОДА (ВДА) — 23,2 тис. співробітників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 липня 2026, 14:47
#
За що взагалі ці корумповані чорти отримують стільки грошей?) Айтішніку треба як мінімум знати мову програмування і кілька фреймворків, та вміти все це використовувати, а що роблять в цих структурах за такі гроші?))

от взяти наприклад нацагенство з питань запобігання корупції, а що, корупція в україні закінчилася?)) що не декларація тцкуна чи депутата — то мультимільйонери, а чому це нацагенство в сраці ковиряється тоді сидить?)

Далі, нацслужба посередництва і примирення, це типу мінпук? Які існують конкретні кейси їх «діяльності»?

Наше улюблене, нацкомісія з цінних паперів і фондових ринків, питання, яких фондових ринків, якщо в україні де факто фондового ринку не існує?) Що ця структура «регулює» взагалі? укрбіржа мертва, там ніхто не торгує, то в неї забирали ліцензію, то повертали, за що ця структура реально отримує гроші, якщо те, що вони мають регулювати, фактично в україні не існує, а все закордонне пан заборонив використовувати?

Далі, представництво презика в Криму, а це для чого? Крим окупований, які функції ця структура виконує і за що отримує гроші, кого і де вони представляють?

Оце ще, центральна виборча комісія, за що гроші отримують, якщо вибори в україні не проводяться, не дивлячись на вимоги Конституції?)

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0
maestromaestro
maestromaestro
1 липня 2026, 19:05
#
Цілком логічно
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