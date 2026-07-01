Зарплати до 104 тисяч: у яких держорганах платять найбільше

Міністерство фінансів України оновило аналітичний «дашборд» щодо чисельності та оплати праці у державному секторі (без урахування сектору безпеки і оборони) за травень 2026 року.

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Держоргани центрального рівня з найвищими показниками середньої зарплати за травень 2026 року:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 104,4 тис. грн;

Рахункова палата — 97,6 тис. грн;

Антимонопольний комітет України (АМКУ) — 93,6 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 83,5 тис. гривень.

У Мінфіні водночас уточнюють, що місячні показники середньої зарплати можуть коливатися, оскільки до них, окрім окладів, включаються одноразові виплати: матеріальна допомога, компенсації за невикористані відпустки чи вихідна допомогу при звільненні.

Зарплати зросли в усіх категоріях

Аналітики відомства зафіксували тенденцію до зростання заробітних плат у держсекторі. Якщо порівнювати травень 2026 року з травнем минулого року, середня зарплата збільшилася в усіх без винятку категоріях державних органів.

Найбільший стрибок доходів продемонстрували місцеві чиновники:

Обласні державні (військові) адміністрації: приріст склав одразу +31,3%;

Органи судової влади: зростання на +9,6%;

Територіальні органи ЦОВВ обласного рівня: +6,3%;

Апарати держорганів центрального рівня: +4,1%.

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Паралельно з цим фіксується скорочення штатів. Загальна фактична чисельність працівників органів влади у травні становила 165,9 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Зараз у держорганах центрального рівня працює 108,7 тис. осіб, в судовій владі — 34,1 тис., а в місцевих ОДА (ВДА) — 23,2 тис. співробітників.