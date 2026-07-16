Україна диверсіфікує поставки скрапленого газу

Нафтогаз України підписав меморандум з американською компанією Argent LNG для прямих поставок скрапленого газу. Це має зменшити залежність України від європейських біржових хабів. Документ передбачає створення ланцюга постачання від терміналу у США до українських підземних сховищ газу.

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Нафтогаз зараз налаштований на прямі довгострокові домовленості з американськими постачальниками скрапленого природного газу (LNG). На сьогодні Україна не володіє власними терміналами для прийому LNG, тому основний обсяг природного газу надходить до країни через європейські газотранспортні мережі.

У цій структурі європейські хаби акумулюють газ із різних джерел, серед яких США за останні роки закріпилися як найбільший постачальник, забезпечуючи стабільний потік «молекул» газу до української ГТС. Меморандум між НАК «Нафтогаз України» та американською компанією Argent LNG знаменує перехід від ситуативних закупівель на європейських біржах до розбудови власного ланцюга постачання.

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Підписаний документ визначає механізм, який включає закупівлю, транспортування та розподіл скрапленого газу, що надходитиме з американських потужностей обсягом до 25 мільйонів тонн на рік. Співпраця передбачає гнучкі схеми постачання, зокрема використання умов «франко-борт» (FOB), що забезпечує контроль над вантажем безпосередньо від терміналу, та умов поставки з судна до європейських регазифікаційних потужностей.

Це дозволить «Нафтогазу» не лише забезпечувати власні потреби, а й використовувати мережу підземних сховищ для розподілу газу на ринки Центральної, Східної та Південної Європи, фактично перетворюючи Україну на регіональний газовий хаб.

Цей крок є частиною стратегії «Нафтогазу» з мінімізації залежності від ринкових коливань та цінових аномалій. Прямі відносини з американськими розробниками дозволяють уникнути ризиків, пов'язаних із перепродажем газу на європейських біржах. Керівництво компаній наголошує, що це є початком масштабної інфраструктурної інтеграції.

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