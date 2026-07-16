«Мінфін» запрошує в інвестиційний тур Львівщиною та Івано-Франківщиною, що відбудеться 25−26 липня. Група майже сформована, залишилось кілька місць — тож ви ще встигаєте подати заявку.
«Мінфін» завершує набір учасників на інвестиційний тур: встигніть приєднатися
Інвестиційний тур ми організовуємо для тих, хто цікавиться інвестуванням у дохідну нерухомість на заході України.
Це можливість побачити одразу 6 локацій у реальних умовах, поспілкуватися із забудовниками, з’ясувати все, що для вас важливо про кожен проєкт, а вже потім ухвалювати рішення.
І все це впродовж двох днів — на самостійні пошуки проєктів та організацію переглядів вам знадобиться значно більше часу.
📆 КОЛИ: 25−26 липня
📍 МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ: Івано-Франківськ
Які об'єкти відвідаємо в турі
Учасники в супроводі експертів «Мінфіну» відвідають шість об'єктів нерухомості у Львівській та Івано-Франківській областях:
- ЖК «Долішній» від VAMBUD, Івано-Франківськ — сучасний житловий комплекс за концепцією «місто в місті».
- ЖК TRIVIUM від VAMBUD, Івано-Франківськ — житловий комплекс бізнес-класу біля парку Шевченка.
- Green Rest Family від Green Rest, Львівщина — 5-зірковий готельний комплекс у Львівських Карпатах, поряд із майбутнім всесезонним курортом GORO Mountain Resort.
- КМ «Галицька Резиденція» від «Буде Дім», Сокільники — котеджне містечко бізнес-класу в одному з найпрестижніших передмість Львова.
- КМ «Буде Дім», Годовиця від «Буде Дім» — котеджне містечко на 40 будинків в передмісті Львова.
- КМ «Буде Дім», Деревач Lake від «Буде Дім» — котеджне містечко на 76 будинків у передмісті Львова.
Умови участі
«Мінфін» разом із партнерами подбали про організацію туру, щоб ви могли зосередитися на головному — знайомстві з інвестиційними проєктами та пропозиціями забудовників.
Що входить у тур:
- трансфер між усіма локаціями;
- відвідування всіх інвестиційних об'єктів;
- зустрічі та спілкування із забудовниками;
- супровід експертів «Мінфін» протягом усього маршруту;
- участь у всіх презентаціях та екскурсіях;
- обіди та фуршет під час туру.
Що учасники оплачують самостійно:
- дорогу до місця старту туру — Івано-Франківськ; дорогу назад зі Львова;
- проживання в готелі у Львові — за спеціальною ціною;
- особисті витрати.
Як взяти участь
Залиште контактні дані та коротку інформацію про себе.
2. Дочекайтеся підтвердження заявки.
Менеджер «Мінфіну» зв'яжеться з вами, відповість на запитання та підтвердить участь у турі.
3. Отримайте всю необхідну інформацію
Після підтвердження участі вам надійде детальна програма, необхідні контакти й інші організаційні деталі.
4. Очікуйте на початок туру
У визначений день ми зустрінемо учасників у точці збору, після чого вирушимо за маршрутом інвестиційного туру.
❗ ВАЖЛИВО
Участь можлива лише після підтвердження заявки менеджером «Мінфіну».
Кількість місць обмежена, а реєстрація невдовзі завершиться. Подайте заявку прямо зараз
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