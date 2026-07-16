«Мінфін» завершує набір учасників на інвестиційний тур: встигніть приєднатися

«Мінфін» запрошує в інвестиційний тур Львівщиною та Івано-Франківщиною, що відбудеться 25−26 липня. Група майже сформована, залишилось кілька місць — тож ви ще встигаєте подати заявку.

Інвестиційний тур ми організовуємо для тих, хто цікавиться інвестуванням у дохідну нерухомість на заході України.

Це можливість побачити одразу 6 локацій у реальних умовах, поспілкуватися із забудовниками, з’ясувати все, що для вас важливо про кожен проєкт, а вже потім ухвалювати рішення.

І все це впродовж двох днів — на самостійні пошуки проєктів та організацію переглядів вам знадобиться значно більше часу.

📆 КОЛИ: 25−26 липня

📍 МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ: Івано-Франківськ

Які об'єкти відвідаємо в турі

Учасники в супроводі експертів «Мінфіну» відвідають шість об'єктів нерухомості у Львівській та Івано-Франківській областях:

ЖК «Долішній» від VAMBUD, Івано-Франківськ — сучасний житловий комплекс за концепцією «місто в місті».

ЖК TRIVIUM від VAMBUD, Івано-Франківськ — житловий комплекс бізнес-класу біля парку Шевченка.

Green Rest Family від Green Rest, Львівщина — 5-зірковий готельний комплекс у Львівських Карпатах, поряд із майбутнім всесезонним курортом GORO Mountain Resort.

КМ «Галицька Резиденція» від «Буде Дім», Сокільники — котеджне містечко бізнес-класу в одному з найпрестижніших передмість Львова.

КМ «Буде Дім», Годовиця від «Буде Дім» — котеджне містечко на 40 будинків в передмісті Львова.

КМ «Буде Дім», Деревач Lake від «Буде Дім» — котеджне містечко на 76 будинків у передмісті Львова.

Умови участі

«Мінфін» разом із партнерами подбали про організацію туру, щоб ви могли зосередитися на головному — знайомстві з інвестиційними проєктами та пропозиціями забудовників.

Що входить у тур:

трансфер між усіма локаціями;

відвідування всіх інвестиційних об'єктів;

зустрічі та спілкування із забудовниками;

супровід експертів «Мінфін» протягом усього маршруту;

участь у всіх презентаціях та екскурсіях;

обіди та фуршет під час туру.

Що учасники оплачують самостійно:

дорогу до місця старту туру — Івано-Франківськ; дорогу назад зі Львова;

проживання в готелі у Львові — за спеціальною ціною;

особисті витрати.

Як взяти участь

1. Заповніть заявку на сайті

Залиште контактні дані та коротку інформацію про себе.

2. Дочекайтеся підтвердження заявки.

Менеджер «Мінфіну» зв'яжеться з вами, відповість на запитання та підтвердить участь у турі.

3. Отримайте всю необхідну інформацію

Після підтвердження участі вам надійде детальна програма, необхідні контакти й інші організаційні деталі.

4. Очікуйте на початок туру

У визначений день ми зустрінемо учасників у точці збору, після чого вирушимо за маршрутом інвестиційного туру.

❗ ВАЖЛИВО

Участь можлива лише після підтвердження заявки менеджером «Мінфіну».

Кількість місць обмежена, а реєстрація невдовзі завершиться. Подайте заявку прямо зараз

🔗 ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ