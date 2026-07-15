Українцям компенсують витрати на «єОселю»: де підтримку отримали найбільше людей

Регіональні та місцеві програми підтримки в межах «єОселі» вже допомогли 1700 українцям зменшити витрати на придбання власного житла. Про це йдеться у повідомленні Укрфінжитло.

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Такі програми працюють як додаткова підтримка до державної іпотеки. Вони дозволяють частково компенсувати відсоткову ставку, перший внесок або надати фіксовану грошову допомогу для окремих категорій позичальників.

Станом на початок липня 2026 року за регіональними програмами вже виплачено понад 35,5 млн грн компенсацій.

Де допомогу отримали найбільше людей

Найбільше учасників отримали підтримку у Львівській області. Там частину відсоткової ставки компенсували 635 позичальникам.

На Одещині регіональною підтримкою скористався 471 учасник програми. На Закарпатті допомогу отримали 142 позичальники.

Загалом в Україні наразі діє 31 регіональна і місцева програма підтримки в межах «єОселі». Їхні умови відрізняються залежно від області або громади.

Яку підтримку можуть надати

Місцева влада самостійно визначає формат допомоги. Частина регіонів і громад компенсує позичальникам частину відсоткової ставки за іпотекою.

Інші програми можуть покривати частину першого внеску або передбачати фіксовану грошову допомогу. Це особливо важливо для тих, хто формально може обслуговувати кредит, але не має достатньої суми для стартового платежу.

Коло учасників також визначається на місцевому рівні. Підтримку можуть отримати військовослужбовці, ветерани, внутрішньо переміщені особи, медики, педагоги, науковці та представники інших категорій.

Чому регіональні програми важливі

Державна програма «єОселя» дає українцям доступ до пільгової іпотеки, але навіть за зниженої ставки купівля житла залишається великим фінансовим навантаженням. Особливо це стосується першого внеску, супутніх витрат і щомісячних платежів.

Саме тому регіональні компенсації можуть суттєво впливати на доступність житла. Для одних позичальників вони зменшують щомісячне навантаження, для інших — допомагають зібрати суму, необхідну для оформлення кредиту.

Такі програми також дають громадам можливість підтримувати фахівців, яких важливо втримати на місцях: лікарів, учителів, військових, працівників бюджетної сфери, ветеранів та переселенців.

Як раніше писав «Мінфін», попит на доступне житло в Україні залишається високим, а іпотека для багатьох родин є єдиним реальним способом придбати квартиру. Тому ефективність «єОселі» дедалі більше залежить не лише від умов державної програми, а й від того, наскільки активно до неї долучаються області та громади.

Для потенційних учасників головна порада — перевіряти не лише базові умови «єОселі», а й наявність місцевих програм у своїй області або громаді. Умови підтримки можуть суттєво відрізнятися, тому саме регіональна компенсація інколи стає вирішальним фактором для купівлі житла.