Нью-Йорк першим у США запровадив мораторій на будівництво великих дата-центрів

Штат Нью-Йорк на рік призупинив будівництво нових великих дата-центрів, ставши першим у США, хто запровадив таке обмеження. Про це пише Reuters .

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо?

Про рішення оголосила губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул. Однорічний мораторій ввели на будівництво нових дата-центрів, які споживають 50 МВт електроенергії або більше. На час дії обмежень Департамент охорони довкілля штату не видаватиме нові дозволи на такі проєкти.

За словами Гокул, стрімке будівництво дата-центрів, необхідних для розвитку технологій штучного інтелекту, загрожує підвищенням рахунків за електроенергію, виснаженням природних ресурсів і створює додаткове навантаження на місцеві громади.

Вона має намір також ініціювати скасування податкових пільг для великих дата-центрів.

Під час мораторію влада штату підготує єдині екологічні стандарти для нових обʼєктів і проведе оцінку їхнього впливу на довкілля. Після затвердження цих вимог будівництво планують дозволити знову.