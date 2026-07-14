У КМДА пояснили, що буде з невикористаними поїздками після зміни тарифів у Києві

Після зміни тарифів на проїзд у Києві невикористані поїздки на транспортній карті не згорять. Проте киянам та гостям столиці радять до 15 вересня використати всі поїздки, які залишилися на транспортній карті. З 15 вересня їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на Гаманець транспортної карти, повідомили у КМДА.

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Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами. Наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,50 грн, то на Гаманець перерахують 65 грн.

Щоб придбати нові поїздки за кошти з Гаманця, потрібно:

відкрити застосунок Київ Цифровий;

перейти до розділу «Транспортна карта»;

вибрати «Моя карта»;

відкрити «Мій Гаманець»;

натиснути «Придбати поїздки».

Кошти спишуться з балансу Гаманця. Щоб користуватися ним на цифровій транспортній карті, необхідно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії.

Якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший продукт за кошти з Гаманця, зверніться до служби техпідтримки:

електронною поштою: transport@kyiv.digital;

за телефонами: 0443665555, 0443668136;

особисто за адресою: вул. Космічна, 12-А, кабінет 108 (відділ обробки звернень КП ГІОЦ).

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах Києва з 15 липня зросте до 30 гривень. Це рішення, прийняте міською владою, є вимушеним кроком для підтримки функціонування транспортної системи в умовах економічних викликів.