Рада ратифікувала вільну торгівлю з Туреччиною

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це повідомляє пресслужба українського парламенту.

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Мета закону «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки» — завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві.

Зазначається, що угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Турецькій Республіці, відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Віцепремʼєр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою.

За його словами, головне в Угоді - тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.

«Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні», — зазначив Качка.

Він підкреслив, що другий важливий вимір — європейський. Вона передбачає застосування положення оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали й комплектуючі та зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС.

«Ми інтегруємось в європейські ланцюги доданої вартості ще до членства України в ЄС», — підсумував Качка.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2024 року Кабінет міністрів схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною.

3 лютого 2022 року угоду про вільну торгівлю підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.