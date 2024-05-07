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7 травня 2024, 19:03

Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною

Кабінет міністрів схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року.
Фото: ghall.com.ua

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Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3−7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2−5 років для промислових товарів, 2−10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом, положення угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосовування санітарних та фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Що далі

Надалі законопроект буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України. Після ратифікації парламентами країн угода набере чинності через 2 місяці після отримання підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою зі сторін.

Нагадаємо

3 лютого 2022 року угоду про вільну торгівлю підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Джерело: Мінфін
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