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14 липня 2026, 19:46

Роберт Кіосакі зізнався, що має борг у розмірі 1,2 млрд доларів

Автор відомої книги Багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі здивував слухачів підкасту Get Rich Education черговою порцією фінансового екстриму. Він заявив, що має борг розміром понад мільярд доларів. Для звичайної людини така сума виглядає як фінансове самогубство, проте Кіосакі з незворушним виглядом називає це витонченим інструментом для накопичення статків.

Автор відомої книги Багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі здивував слухачів підкасту Get Rich Education черговою порцією фінансового екстриму.

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Мистецтво позичати мільярди

Кіосакі наполягає на фундаментальній відмінності між його боргами та боргами трейдерів-невдах.

На його думку, звичайні люди накопичують борги через кредитні картки або нерозумні покупки. Натомість він використовує позикові кошти виключно для придбання активів, які приносять прибуток в перспективі. Інвестор пояснює, що такий підхід потребує глибоких знань та багаторічного вивчення фінансових ринків. Він не радить копіювати його стратегію без належної підготовки. Вона підійде лише тим, хто звик грати за власними правилами.

Схоже, мільярд доларів боргу вимагає не лише освіти, а й дуже міцних нервів, які доступні далеко не кожному.

Руйнівна стратегія пенсійних накопичень

Кіосакі також жорстко критикує традиційні пенсійні рахунки. Він переконаний, що інфляція та державна політика з часом знецінять такі заощадження. На його думку, пенсійні програми на кшталт 401(k) є найбільшою помилкою для цілого покоління американців. Інвестор вважає, що такі активи не забезпечать надійного майбутнього, а пенсіонери можуть втратити свої накопичення через економічні чинники.

Попереджуємо, що більшість фінансових консультантів не погоджуються з цією думкою, нагадуючи про переваги диверсифікованих портфелів та податкові пільги, які надають пенсійні рахунки.

Попри суперечливі погляди автора, його головна ідея залишається незмінною. Він радить інвесторам не слідувати сліпо чужим порадам, а досконало вивчати об'єкти вкладень. Кіосакі підкреслює, що навчання є головною інвестицією, яка передує будь-яким іншим діям.

Він впевнений, що кінцевий успіх залежить не від кількості боргів, а від знань, якими володіє людина. Для Кіосакі саме фінансова грамотність є тим фундаментом, на якому він заробляє свої капітали.

Навіть якщо зараз вони мають вигляд величезних боргів.

Читайте також: Кіосакі знову пророкує «найбільший крах фондового ринку в історії»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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