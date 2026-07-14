Ціни на пальне в Україні 14 липня: преміальний бензин та дизель дорожчають

У вівторок, 14 липня, на українських АЗС змінилися ціни на пальне. Найбільше за добу додав у вартості бензин А-95 преміум, також подорожчав дизель. Водночас бензин А-95, А-92 та автогаз трохи подешевшали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».