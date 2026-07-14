У вівторок, 14 липня, на українських АЗС змінилися ціни на пальне. Найбільше за добу додав у вартості бензин А-95 преміум, також подорожчав дизель. Водночас бензин А-95, А-92 та автогаз трохи подешевшали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
14 липня 2026, 16:46
Ціни на пальне в Україні 14 липня: преміальний бензин та дизель дорожчають
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум показав найвідчутніший приріст за добу — його середня вартість зросла на 32 копійки і тепер становить 78,72 грн/л.
- Бензин А-95 навпаки, продемонстрував символічне зниження на 1 копійку до 74,62 грн/л.
- Бензин А-92 подешевшав на 3 копійки до 69,50 грн/л.
- Дизельне пальне додало в ціні 9 копійок, досягнувши рівня 76,11 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 2 копійки, закріпившись на психологічній позначці в 40,00 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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