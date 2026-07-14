Українці масово пересідають на гібриди: які моделі купували найчастіше

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 19,1 тис. гібридних легкових автомобілів. Йдеться про моделі HEV та PHEV, повідомляє «Укравтопром».

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Порівняно з аналогічним періодом минулого року реєстрації гібридів зросли на 34%. Це один із найпомітніших приростів серед основних сегментів українського авторинку.

Водночас частка нових авто серед усіх зареєстрованих гібридів зменшилася. У першому півріччі 2026 року вона становила 51%, тоді як торік — 61%. Це означає, що імпортовані гібриди з пробігом стали відігравати більшу роль у структурі ринку.

Найпопулярніші нові гібриди

У сегменті нових легкових авто лідером серед гібридів залишається Toyota RAV-4. За шість місяців українці зареєстрували 1770 таких автомобілів.

Друге місце посів Nissan Qashqai — 601 авто. Третім став Toyota Yaris Cross із результатом 511 реєстрацій.

Топ-3 нових гібридів у першому півріччі 2026 року:

Toyota RAV-4 — 1770 авто; Nissan Qashqai — 601 авто; Toyota Yaris Cross — 511 авто.

Домінування Toyota RAV-4 підтверджує сталий попит на кросовери з гібридними силовими установками. Для покупців такі авто поєднують нижчу витрату пального, автоматичну трансмісію, комфорт і практичність для міста та міжміських поїздок.

Що купували з пробігом

Серед імпортованих гібридних авто з пробігом першість утримує Ford Escape. У першому півріччі в Україні зареєстрували 555 таких автомобілів.

До трійки лідерів також увійшли Ford Fusion US — 470 авто та Toyota Prius — 460 авто.

Топ-3 вживаних імпортованих гібридів:

Ford Escape — 555 авто; Ford Fusion US — 470 авто; Toyota Prius — 460 авто.

Попит на ці моделі пояснюється поєднанням ціни, доступності на зовнішніх ринках і відомої гібридної технології. Ford Escape та Ford Fusion US часто потрапляють в Україну з американського ринку, тоді як Toyota Prius має репутацію одного з наймасовіших і найнадійніших гібридів у світі.

Чому гібриди зростають

Зростання сегмента гібридів відбувається на тлі зміни моторних вподобань українців. Покупці шукають компроміс між економією пального, запасом ходу та звичною інфраструктурою заправок. Гібрид не потребує окремої зарядної станції, але дозволяє знизити витрати на пальне, особливо в міському режимі.

На відміну від електромобілів, гібриди менше залежать від доступності зарядної інфраструктури та стану батареї. Для частини покупців це робить їх безпечнішим вибором у період, коли ринок електрокарів просів, а традиційні бензинові авто знову посилили позиції.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року частка гібридів серед нових легкових авто в Україні зросла до 29,8%. Це свідчить, що гібридні моделі поступово стають одним із головних напрямів оновлення автопарку.

Для авторинку ця динаміка означає, що попит зміщується не лише в бік дешевших авто, а й у бік практичних технологій. Гібриди залишаються дорожчими за частину бензинових моделей, але покупці дедалі частіше враховують не тільки ціну придбання, а й витрати на пальне, ліквідність і комфорт щоденного користування.