Токенізація активів може приносити економіці Британії $44 мільярди щорічно до 2035 року — звіт

Лідерство у секторі токенізації реальних активів (RWA) здатне забезпечити економіці Великої Британії додаткові 33 млрд фунтів стерлінгів ($44 млрд) щорічно до 2035 року. Про це йдеться у плані розвитку галузі, який підготував Крис Вулард, уповноважений представник королівства з питань цифрових ринків.

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Презентована дорожня карта розрахована на один рік. Її стратегічне завдання — трансформувати поодинокі блокчейн-експерименти у повноцінну, системну інтеграцію розподіленого реєстру в традиційний фінансовий сектор країни.

Чотири кроки до цифрового домінування

Для досягнення амбітних цілей автори стратегії виділили кілька ключових етапів, які країна має реалізувати найближчим часом:

Цифрове РЕПО: Проведення масштабного тестування операцій РЕПО (купівлі/продажу цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу) з використанням токенізованих активів.

Державні криптооблігації: Випуск першої в історії Великої Британії токенізованої державної облігації, який заплановано до кінця першого кварталу 2027 року.

Правила для вторинного ринку: Створення прозорої нормативної бази для вторинної торгівлі цифровими фінансовими інструментами.

Нові стандарти Центробанку: Офіційне визнання токенів як легітимної застави з боку Банку Англії.

До розробки та реалізації цього плану долучився консорціум із понад 50 провідних світових компаній, серед яких фінансові гіганти JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock, а також блокчейн-корпорація Ripple.

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Блокчейн-фонди замість експериментів: позиція індустрії

У компанії Ripple підтримали ініціативу британської влади. Представники проєкту наголосили, що ончейн-фонди та цифрові облігації давно переросли статус кабінетних тестів — сьогодні це реальні фінансові інструменти, які працюють «дешевше, краще та значно швидше» за будь-які традиційні застарілі аналоги.

Згідно з прогнозами аналітиків, які готували документ, до 2035 року токенізація реальних активів може охопити до 16% від усього обсягу світових інвестицій. Експерти попереджають: якщо Лондон прагне зберегти свій статус провідного фінансового хабу світу, уряд зобов'язаний повністю адаптувати правове та податкове поле країни під цифрові активи протягом найближчих двох років.

За словами Криса Вуларда, Британія має «рухатися зі швидкістю найбільш гнучких конкурентів», щоб не пасти задніх у глобальних технологічних перегонах.

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Нагадаємо

Цей крок є послідовним продовженням монетарної політики країни. Раніше Міністерство фінансів Великої Британії оголосило про наміри консолідувати регулювання класичних фінтех-сервісів, стейблкоїнів та токенізованих банківських депозитів у межах єдиного правового поля.