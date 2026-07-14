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14 липня 2026, 15:18

Україна та Греція погодили обмін дозволами на прямі пасажирські перевезення в туристичний сезон

Україна та Греція домовилися про розширення маршрутів прямих пасажирських перевезень. Завдяки домовленостям, яких вдалося досягти під час зустрічі заступника міністра розвитку громад і територій України Сергія Деркача з міністром інфраструктури та транспорту Греції Христосом Дімасом, наші перевізники отримають 50 нових дозволів на 2026 рік. Про це повідомили на офіційному ресурсі Міністерства розвитку громад та територій України.

Україна та Греція домовилися про розширення маршрутів прямих пасажирських перевезень.

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Наявність цих документів дає змогу вітчизняним перевізникам забезпечити швидку доставку пасажирів, які планують відпочинок у Греції.

Сергій Деркач наголосив, що цей обсяг не є остаточним. Якщо українські компанії швидко використають ці 50 ліцензій, грецькі партнери готові надати додаткову квоту. Така гнучкість дозволяє оперативно реагувати на реальний попит, не обмежуючи можливості українського бізнесу. Кожен такий дозвіл дає змогу виконувати окремі рейси, що вкрай важливо для організації групових поїздок, а саме нерегулярні автобусні сполучення між двома країнами.

Наразі наші перевізники вже мають можливість працювати з більш ніж 20 державами, і цей список постійно зростає. Розширення географії поїздок відкриває нові перспективи для туристичної галузі та спрощує логістику для тисяч українців.

Вже найближчим часом нові дозволи з’являться у системі, тож транспортні компанії зможуть замовити їх для своїх майбутніх поїздок.

Читайте також: Авіакомпанії попереджають про колапс в аеропортах ЄС через нові правила біометрії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
14 липня 2026, 16:53
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Для «перспектив туристической отрасли» надо закончить войну и открыть границы, а не этот бред сивой кобылы.
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