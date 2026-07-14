Як знайти офіційну роботу з безкоштовним житлом в Україні

Державна служба зайнятості сприяє мобільності українського ринку праці. Зараз її працівники реалізують програму підбору вакансій, які передбачають надання житла працівникам. За перші шість місяців 2026 року служба опрацювала та запропонувала своїм клієнтам понад 2,3 тисячі таких пропозицій від вітчизняних роботодавців.

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Завдяки цій ініціативі вже 560 фахівців змогли успішно працевлаштуватися та розв’язати питання проживання на новому місці.

Найбільша кількість пропозицій традиційно зосереджена у столиці та Київській області, де бізнес демонструє найвищу активність у залученні персоналу, пропонуючи власний житловий фонд.

Важливими регіонами для працевлаштування з наданням житла також залишаються Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська та Хмельницька області.

Статистика свідчить про стабільний попит: у Київській області на такі вакансії вже працевлаштувалися 125 осіб, а у Дніпропетровській — 100. Станом на сьогодні найбільша кількість актуальних пропозицій, що передбачають житло для працівників, зберігається саме у Києві, де відкрито 181 таку вакансію.

Спектр професій, для яких роботодавці готові надавати житло, залишається досить широким. Це свідчить про те, що потреба у фахівцях є на всіх рівнях — від технічних посад до висококваліфікованих спеціалістів у соціальній чи адміністративній сферах. Роботодавці активно шукають і офісний персонал, і робітників виробничих спеціальностей.

Перелік найбільш затребуваних та цікавих професій виглядає так:

Кваліфіковані фахівці, зокрема менеджери, інженери, бухгалтери та лікарі;

Технічний та робітничий персонал, до якого входять водії та монтажники;

Специфічні та нетипові професії, серед яких іноді зустрічаються навіть складачі поїздів та дояри.

Щоб скористатися такими можливостями, шукачі роботи можуть звертатися до будь-якого центру зайнятості по всій країні або ж самостійно ознайомитися з актуальними пропозиціями на Єдиному порталі вакансій.

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