Держборг США зростає на $155 млрд на місяць, дефіцит іде до $2 трлн

Міністерство фінансів США займає $155 млрд щомісяця у 2026 фінансовому році, що еквівалентно $39 млрд на тиждень. При цьому федеральний дефіцит стрімко наближається до позначки, яку Комітет із відповідального федерального бюджету (CRFB) прогнозує на рівні 2 трлн доларів і вище до вересня, пише Investing.

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Що відбувається з держборгом

Стрімкі темпи запозичень змінюють дискусію про бюджетну дисципліну. Дедалі більше аналітиків та експертів із бюджетної політики стверджують, що традиційні процеси прийняття бюджету в Конгресі надто повільні та політизовані, щоб упоратися зі структурним дисбалансом такого масштабу. Як швидший інструмент для виявлення надлишкових витрат і моделювання бюджетних сценаріїв називаються системи на основі штучного інтелекту.

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За даними CRFB із посиланням на останній щомісячний бюджетний огляд Бюджетного управління Конгресу (CBO), за перші дев'ять місяців 2026 фінансового року США зайняли $1,4 трлн, включаючи $126 млрд лише у червні. Цей показник вже перевищує порівняний дев'ятимісячний підсумок 2025 фінансового року на $35 млрд, що наочно демонструє, наскільки швидко погіршується ситуація — навіть на тлі зростання економіки, що триває.

Обслуговування держборгу

Мабуть найбільш тривожним симптомом дисбалансу є витрати на обслуговування боргу. За даними Fortune з посиланням на CBO, чисті процентні виплати за державним боргом за перші дев'ять місяців фінансового року досягли $857 млрд, або близько $23,8 млрд на тиждень.

Для порівняння: витрати на виплату відсотків тепер перевищують сукупні витрати міністерств оборони, торгівлі, внутрішньої безпеки, освіти, Агентства з охорони навколишнього середовища, Адміністрації малого бізнесу та Поштової служби США разом узятих.

«Цього фінансового року ми, ймовірно, займемо $2 трлн і більше — разюча цифра з урахуванням того, що економіка продовжує зростати, а безробіття залишається низьким», — заявила Майя МакГінес, президент CRFB. «Це, ймовірно, лише верхівка айсберга: запозичення різко зростуть, якщо політики не візьмуть під контроль витрати на соціальні програми».

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Сам державний борг станом на 10:07 становив близько $39,4 трлн, і, за попередженнями аналітиків, при збереженні нинішніх темпів він може подвоїтися протягом трьох десятиліть.

Ставлення боргу до ВВП досягло рівнів, що не спостерігалися з часів Другої світової війни, за даними Yahoo Finance, і це незважаючи на те, що економіка зростає приблизно на 2,1% на рік. Прихильники бюджетної дисципліни побоюються, що країна вичерпує свої резервні можливості ще до рецесії, залишаючи політикам менше традиційних інструментів на випадок уповільнення зростання.

Фінансові ринки вже закладають у ціни вартість обслуговування такого боргу. Десятирічні казначейські облігації, розміщені на аукціоні 08.07, були продані з прибутковістю 4,58% проти 4,538% на попередньому аукціоні, а тридцятирічні облігації на аукціоні 09.07 розійшлися з прибутковістю 5,058% паперів.

МакГінес жорстко окреслила політичну проблему: «Натомість політики мають орієнтуватися на набагато стійкіший дефіцит на рівні 3% ВВП, створити двопартійну комісію для вирішення бюджетних проблем та питань соціальних програм, а найголовніше — чесно говорити з суспільством про серйозні ризики, які несе збереження нинішнього нестійкого».

Прихильники застосування ІІ у бюджетному плануванні стверджують, що моделі на основі великих мовних систем та оптимізаційні алгоритми здатні виявляти шахрайство, виявляти дублюючі витрати та моделювати бюджетні сценарії значно швидше, ніж дозволяють традиційні бюджетні цикли.

На міжнародному рівні Південна Корея використала доходи від буму у сфері ШІ-чіпів для фінансування рекордного національного бюджету на 2027 рік, який перевищив $530 млрд, — наочний приклад того, як технологічне зростання доходів стає частиною суверенного бюджетного рівняння.

Найближчим каталізатором тиску на відсоткові ставки та настрої на ринках стане вівторок, 15.07, коли Бюро трудової статистики опублікує дані про індекс споживчих цін (CPI) за червень. Консенсус-прогнози вказують на місячний показник -0,1% — різкий розворот після +0,5% у травні, при цьому базовий CPI очікується на рівні +0,2%. Б

Але м'які дані щодо інфляції знизять частину тиску на траєкторію ставок ФРС, потенційно зменшивши майбутні витрати на обслуговування боргу. Наступного дня вийдуть дані щодо індексу цін виробників (PPI) за червень, які дозволять оцінити ціновий тиск на рівні виробництва — він безпосередньо впливає на витрати, що індексуються, за соціальними програмами, які МакГінес називає довгостроковим двигуном бюджетної спіралі.

Враховуючи те, що трастові фонди соціального забезпечення та програми Medicare, за прогнозами, можуть бути вичерпані протягом семи років, арифметика не залишає ілюзій. Щомісячні запозичення в середньому $155 млрд в умовах зростання економіки залишають США вкрай мало бюджетного простору у разі погіршення ситуації — і поки що жодного чіткого політичного консенсусу щодо того, як закрити цей розрив, не існує.