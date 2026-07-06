НБУ випустить срібну монету до 35-річчя Незалежності України: коли її можна буде купити

Національний банк України готує до випуску нову пам’ятну монету зі срібла, присвячену 35-річчю Незалежності України. Вона увійде до нумізматичної серії «Українська держава» та має з’явитися у продажу в серпні 2026 року. Про це свідчить план випуску пам’ятних монет і сувенірної продукції НБУ на 2026 рік.

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Нова срібна монета матиме номінал 20 грн. Її виготовлять зі срібла, маса дорогоцінного металу в чистоті становитиме 62,2 г. Запланований тираж — до 5000 штук.

У плані НБУ також передбачена монета до 35-річчя Незалежності України з нейзильберу номіналом 5 грн тиражем до 75 тис. штук та золота монета номіналом 100 грн тиражем до 1000 штук.

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Що відомо про випуск

Усі три монети до 35-річчя Незалежності України належать до серії «Українська держава». Їхній випуск запланований на серпень 2026 року — напередодні Дня Незалежності.

Найбільший інтерес серед колекціонерів може викликати саме срібна монета, оскільки її тираж обмежений 5000 штук. Золота монета буде ще рідкіснішою — до 1000 штук, але через вищу ціну вона орієнтована на вужче коло покупців.

Придбати нумізматичну продукцію НБУ зазвичай можна через інтернет-магазин Нацбанку, банки-дистриб'ютори та інші банки, які беруть участь у реалізації таких монет. На офіційній сторінці інтернет-магазину НБУ окремо публікується план випуску монет і каталог доступної продукції.

Чому монета може швидко зникнути з продажу

Пам’ятні монети НБУ з обмеженим тиражем часто мають високий попит у колекціонерів. Особливо це стосується випусків, присвячених державним символам, ювілеям Незалежності, історичним подіям і Збройним силам України.

Монета до 35-річчя Незалежності України має одразу кілька факторів попиту: ювілейну дату, срібло, невеликий тираж і серію «Українська держава». Саме такі випуски зазвичай найшвидше розкуповують після старту реалізації.

На відміну від обігових монет, пам’ятні монети насамперед цікаві колекціонерам та інвесторам у нумізматику. Вони мають номінал і є платіжним засобом в Україні, але їхня ринкова вартість зазвичай суттєво перевищує номінал через метал, тираж, тематику та попит. НБУ пояснював, що нумізматична програма передбачає випуск пам’ятних та інвестиційних монет, які мають номінали і є платіжними засобами в Україні.

Ринок колекційних монет

Попит на пам’ятні монети НБУ останніми роками залишається високим. Частина покупців купує їх для колекцій, частина — як подарунок або довгостроковий актив. Особливо швидко розходяться монети з дорогоцінних металів і випуски з невеликим тиражем.

Як раніше писав «Мінфін», нумізматична продукція НБУ часто з’являється у продажу обмеженими партіями, а на найпопулярніші позиції встановлюють ліміти на одного покупця. Це має зменшити спекулятивний попит, але не завжди стримує вторинний ринок, де ціни на рідкісні монети можуть бути вищими за стартову вартість.

Для покупців головне — стежити за офіційними каналами НБУ та датою введення монети в обіг. Сам план випуску не гарантує, що монета з’явиться у продажу в конкретний день: Нацбанк окремо повідомляє про введення в обіг і старт реалізації нумізматичної продукції.