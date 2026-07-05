Разова виплата до Дня Незалежності не зменшить базову соціальну допомогу — ПФУ

Роз'яснення Пенсійного фонду

У багатьох отримувачів виникає питання: якщо на рахунок надійде ще одна державна виплата, чи не вважатимуть її «доходом» і чи не зменшиться через це розмір основної допомоги.

Відповідь Пенсійного фонду — ні, одноразова виплата до Дня Незалежності не враховується при такому розрахунку. Але це не означає, що розмір базової соціальної допомоги завжди залишиться незмінним: на нього можуть впливати інші доходи сім'ї, склад сім'ї та дані, які державні органи отримують із реєстрів.

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Деталі

Базова соціальна допомога розраховується не як фіксована сума для всіх. Її розмір визначають як різницю між загальною базовою величиною для членів сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. У постанові Кабміну № 371 зазначено, що базова величина для розрахунку такої допомоги становить 4500 грн. Для першого члена сім'ї враховують 100 % цієї величини, для кожного наступного — 70 %, а для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи — 100 %.

Простіше кажучи, держава спочатку розраховує умовну потребу сім'ї, а потім перевіряє, які доходи сім'я вже має. Якщо доходи нижчі за розрахунковий рівень, різницю може покривати базова соціальна допомога.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї — це середній дохід усіх членів сім'ї за місяць. Для базової соціальної допомоги його розраховують на основі доходів за три місяці, що передують місяцю перед зверненням. Наприклад, якщо людина звертається в липні, для розрахунку можуть брати до уваги доходи за березень, квітень і травень, оскільки червень — це місяць перед зверненням.

При цьому враховуються не всі надходження. У порядку розрахунку доходу прямо зазначено, що одноразова допомога або компенсація, отримана протягом одного календарного року відповідно до закону, рішення органів влади, місцевого самоврядування, підприємств або організацій, не включається до середньомісячного сукупного доходу.

Саме тому одноразова грошова виплата до Дня Незалежності не повинна зараховуватися як дохід сім'ї під час призначення або розрахунку базової соціальної допомоги. Для отримувача це означає головне: сама по собі така виплата не повинна «з'їсти» частину базової соціальної допомоги.

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Базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога в Україні діє як експериментальний проєкт. Її мета — об'єднати та спростити підтримку сімей з низькими доходами. За організацію проєкту відповідають, зокрема, Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Пенсійний фонд України.

Сенс базової соціальної допомоги — не просто виплатити однакову суму всім заявникам, а розрахувати підтримку з урахуванням складу сім'ї та її доходів. Тому питання, які надходження включаються до доходу, а які ні, має пряме значення для розміру виплат.

Одноразова грошова допомога до Дня Незалежності — окрема виплата для певних категорій громадян, насамперед ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих Захисників України та інших категорій, визначених законодавством. Вона не є регулярним доходом сім'ї, тому під час розрахунку базової соціальної допомоги її не слід враховувати як щомісячний заробіток або постійну виплату.