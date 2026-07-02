Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на понад 2 млрд грн за пів року

У першому півріччі 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб реалізував активи банків, що перебувають у ліквідації, майже на 2,1 млрд грн. Продажі відбувалися через систему Prozorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Тільки у червні 2026 року було оголошено 52 аукціони, з яких результативними були 5 аукціонів на суму 820,3 млн грн. 98,7% із цієї суми (809,9 млн грн) забезпечено завдяки продажу кредитів юридичних осіб. Решту склали продаж пулу активів одного банку (майже 7 млн грн), кредитів фізичних осіб (1,9 млн грн), основних засобів (1,5 млн грн).

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

МР Банк — 811,4 млн грн;

Мегабанк — 7 млн грн;

Банк Січ — 1,9 млн грн.

На сьогодні за результатами успішних аукціонів за червень отримано оплату за один лот на суму 809,9 млн грн. Кошти за чотири лоти на суму 10,4 млн грн поки очікуються.

У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Prozorro.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав передачу матеріалів до Міжнародного реєстру збитків для України. Йдеться про втрати банків, що виводяться з ринку, та їхніх кредиторів унаслідок повномасштабного вторгнення рф.