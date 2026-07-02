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2 липня 2026, 17:04

Укрпошта запустила експорт посилок до ЄС за новими митними правилами

Укрпошта запустила експорт посилок до країн Європейського Союзу за новими митними правилами, які почали діяти з 1 липня 2026 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта запустила експорт посилок до країн Європейського Союзу за новими митними правилами, які почали діяти з 1 липня 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, напередодні компанія підписала останні необхідні угоди, що дозволило продовжити відправлення посилок до ЄС без паузи для українських клієнтів та експортерів.

«Укрпошта запустила експорт посилок до країн ЄС за новими митними правилами. Тож чекаємо наших клієнтів і дуже сподіваюся, що митні служби країн ЄС не підведуть, впораються з новими правилами та митами», — зазначив Смілянський.

Україна серед перших

За словами керівника Укрпошти, серед країн поза ЄС лише чотири держави встигли підготуватися до 1 липня, запровадження нових мит і підписати угоди з усіма 27 країнами Євросоюзу. Це Україна, Велика Британія, Китай та Швейцарія.

Смілянський зазначив, що інші країни поки не готові до роботи за новими правилами. Це може дати українським експортерам тимчасову перевагу над конкурентами, які ще проходять адаптацію.

За даними Укрпошти, нові митні правила ЄС стосуються міжнародних поштових відправлень з країн поза межами блоку. Для українських експортерів це означає необхідність коректного оформлення комерційних посилок і врахування нових зборів та митних процедур. Укрпошта раніше повідомляла, що адаптувала сервіси для експортерів до цих змін.

Як раніше писав «Мінфін», із 1 липня всі 27 країн ЄС починають поетапне впровадження нових правил оформлення комерційних посилок, які відправляються з-за меж блоку. Йдеться про зміни для e-commerce, малого бізнесу та приватних продавців, які працюють із європейськими покупцями.

Нові відділення біля фронту

Окремо Смілянський повідомив, що Укрпошта завершила проєкт зі встановлення ще 20 модульних контейнерних відділень у прифронтових громадах. Проєкт реалізовано за підтримки уряду Японії.

Нові відділення з’явилися у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській та Чернігівській областях. Вони мають замінити поштову інфраструктуру, пошкоджену або зруйновану внаслідок російських обстрілів.

Чому це важливо

Для українського малого бізнесу й експортерів запуск відправлень за новими митними правилами має практичне значення. Пауза в доставці до ЄС могла б означати втрату замовлень, особливо для продавців на маркетплейсах, виробників хендмейду, одягу, аксесуарів і товарів із невеликим середнім чеком.

Тепер українські продавці можуть продовжувати працювати з європейськими покупцями, поки частина конкурентів з інших країн ще налаштовує технічні та митні процедури. Але перевага буде короткою: після адаптації інших операторів конкуренція швидко повернеться до ціни, якості товару, швидкості доставки та коректності митного оформлення.

Модульні відділення у прифронтових громадах — інша частина тієї ж логіки. Поштова інфраструктура в умовах війни залишається не лише каналом доставки посилок, а й доступом до фінансових, соціальних і базових державних сервісів. Для громад біля фронту це часто питання не зручності, а зв’язку з рештою країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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