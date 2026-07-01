Золото, нафта, долар: який сценарій буде у липні (відео)

У липні фінансові ринки можуть опинитися під впливом одного ключового фактора — ситуації на Близькому Сході. Чи вдасться зберегти перемир'я між США та Іраном? Як це вплине на нафту, золото, курс долара та євро? І що все це означатиме для гривні та українців?