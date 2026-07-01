У липні фінансові ринки можуть опинитися під впливом одного ключового фактора — ситуації на Близькому Сході. Чи вдасться зберегти перемир'я між США та Іраном? Як це вплине на нафту, золото, курс долара та євро? І що все це означатиме для гривні та українців?
1 липня 2026, 19:04
Золото, нафта, долар: який сценарій буде у липні (відео)
У новому прогнозі розбираємо два можливі сценарії розвитку подій у світі та їхній вплив на валютний ринок України. Пояснюємо, яких рішень чекати від ФРС США, ЄЦБ та НБУ, чому саме липень може стати місяцем підвищеної волатильності, скільки Нацбанк може витратити на підтримку гривні та у якому діапазоні може перебувати курс долара й євро.
Джерело: Мінфін
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