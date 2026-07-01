Митниця у червні перевиконала план та збільшила за рік збори на 37%

У червні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 78,1 млрд грн митних платежів, що на 21,2 млрд грн (37,3%) більше порівняно з червнем минулого року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Митникам вдалося повністю виконати закладений план на перший місяць літа — рівень виконання очікуваних надходжень становив 100,1%.

У митній службі зазначили, що 78,1 млрд грн — це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану в Україні. Водночас у березні до загального фонду держбюджету вже надходило 79 млрд грн митних платежів, і про це писав «Мінфін».

Загалом з початку 2026 року Державна митна служба спрямувала до державної скарбниці вже 420,1 млрд грн.