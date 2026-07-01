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1 липня 2026, 14:11

Світовий банк дав Україні майже $600 млн: на що підуть гроші

Україна отримала майже $600 млн у межах нового проєкту Світового банку SPIRIT для підтримки соціального захисту вразливих категорій населення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримала майже $600 млн у межах нового проєкту Світового банку SPIRIT для підтримки соціального захисту вразливих категорій населення.

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Деталі

Кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Угоди про позику, підписаної 2 червня 2026 року між Україною та МБРР на суму 860 млн доларів США.

Отримане фінансування включає 300 млн доларів США за позикою за підтримки японських гарантій у межах Цільового фонду ADVANCE Ukraine, а також 298,75 млн доларів США за позикою за підтримки двосторонніх гарантій Уряду Великої Британії.

Куди спрямують кошти

Кошти спрямовано на відшкодування видатків, пов’язаних із фінансуванням соціальних виплат для найбільш вразливих категорій населення, зокрема, осіб з інвалідністю та вразливих сімей із дітьми, а також зміцнення інституційної спроможності органів влади на центральному та місцевому рівнях.

Що відомо про проєкт SPIRIT

Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США, з яких 860 млн доларів США — позика МБРР та 20 млн доларів США — грантове фінансування через Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF).

Метою проєкту є підтримка реформ у сфері соціального захисту, зокрема модернізація системи соціальної допомоги, розвиток соціальних послуг, посилення підтримки осіб з інвалідністю та вразливих сімей із дітьми, а також зміцнення інституційної спроможності органів влади на центральному та місцевому рівнях.

Зокрема, проєкт SPIRIT сприятиме впровадженню базової соціальної допомоги, створенню єдиної системи призначення та виплати соціальних виплат, розширенню доступу до соціальних послуг у громадах, а також модернізації механізмів підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю.

Фінансування у межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат.

Крім того, грантова складова проєкту буде спрямована на зміцнення інституційної спроможності Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема шляхом модернізації ІТ-інфраструктури, навчання соціальних працівників та підтримки розвитку соціальних послуг на рівні громад.

Проєкт SPIRIT реалізовуватиметься упродовж 2026−2030 років та стане важливим інструментом посилення стійкості системи соціального захисту України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+29
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 липня 2026, 14:24
#
На нову Династію для чернишова, міндіча, андрюші та вовки, бо саме така послідовність імен та прізвищ була на плівках міндіча.
+
+15
Apache
Apache
1 липня 2026, 17:26
#
Міндич втік, Чернишов з Єрмаком — під слідством, а Династія все ще недобудована…
Тепер вся надія на R1.
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