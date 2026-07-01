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1 липня 2026, 13:45

У Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація з електроенергією

Через руйнівні наслідки російських атак та аномальну спеку, яка спровокувала різке зростання споживання, в Україні знову запровадили обмеження електропостачання. Про це під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 1 липня заявив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

У Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація з електроенергією
Фото: pixabay

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Сьогодні, 1 липня, з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах країни діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги. Крім того, у цей же період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових об'єктів та бізнесу.

Де найскладніша ситуація

Російські війська продовжують цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів тимчасово залишається без світла у таких областях:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Кіровоградська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернігівська.

За словами першого заступника міністра, найкритичніша ситуація наразі зафіксована на Сумщині. Через масштабні пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих ударів тут знеструмлено найбільшу кількість абонентів.

Енергетики та ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак та повернути світло в оселі громадян.

Негода додала проблем

Окрім воєнних дій, на стан системи вплинули складні погодні умови. Через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у трьох областях:

  • Житомирській
  • Київській
  • Чернігівській

Над усуненням аварійних пошкоджень та відновленням живлення вже працюють профільні бригади.

Як допомогти енергосистемі

Міненерго звертається до всіх громадян із проханням знизити навантаження на мережу в пікові години. Споживачів закликають:

  • За можливості, перенести використання потужних побутових електроприладів на денний час — з 10:00 до 16:00.
  • У години максимального навантаження — з 16:00 до 23:00 — споживати електроенергію максимально ощадливо.

«Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень», — йдетсья у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+54
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 липня 2026, 14:25
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Готувались готувались і як завжди обіс…сь…
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