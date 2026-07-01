Конференція VLASNA вперше пройде у Києві вже 9 липня. Її організовують команди порталів «Мінфін» та Finance.ua для жінок, які шукають способи масштабування бізнесу та кар'єри, а також підтримки у бажанні піклуватися про себе. Якими будуть теми конференції — розповідаємо.
Для жінок, які прагнуть зростання кар’єри та бізнесу: конференція VLASNA запрошує учасниць
Конференція триватиме 8 годин, протягом яких експертки та фахівчині ринку поділяться власним досвідом управління фінансами, самореалізації та кар'єрного зростання, боротьби з меншовартістю та способами змінити мислення і перейти з ролі споживачки до власниці капіталу. На івенті говоритимуть про:
- формування інвестиційного портфелю та розподілу грошей між різними активами;
- інвестиції в депозити, ОВДП, корпоративні облігації;
- перші кроки на шляху до запуску власного бізнесу;
- формування особистого бренду засновниці;
- масштабування бізнесу;
- шляхи для онлайн-навчання і підсилення необхідних знань для змін у кар'єрі;
- баланс між ролями мами, підприємиці та партнерки;
- самооцінку та впевненість у своїх силах.
Повна програма конференції VLASNA з переліком спікерів вже зовсім скоро з’явиться на сторінці івенту за посиланням.
Партнери заходу
Організація масштабної події, яка допомагає жінкам розвиватися в інвестиціях, бізнесі та кар'єрі — це завжди командна робота. Ми щиро вдячні нашим надійним партнерам за допомогу в реалізації конференції та за те, що завдяки їхній підтримці участь для всіх є абсолютно безкоштовною
Разом із нами цей захід створюють лідери у своїх нішах:
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Біз Банк — ваш надійний фінансовий компаньйон у світі бізнесу. Вони пропонують сучасні та гнучкі банківські рішення для підприємців, допомагаючи автоматизувати фінанси, отримувати фінансування та масштабувати власну справу без зайвої бюрократії.
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Біржовий університет — провідна освітня платформа у сфері фінансової грамотності та інвестицій. Вони допомагають розібратися у фондовому ринку, навчитися аналізувати активи та грамотно примножувати свій капітал, перетворюючи складну теорію на прості практичні кроки.
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Благодійний фонд «Твоя Опора» — наш головний орієнтир у світі корпоративної соціальної відповідальності та взаємодопомоги. Фонд системно допомагає дітям із вродженими вадами серця, сиротам та українським лікарням, нагадуючи кожному бізнесу про важливість соціального внеску.
Пишаємося співпрацею з тими, хто рухає країну вперед та підтримує прагнення жінок до фінансової незалежності!
Для кого конференція і як потрапити?
Захід пройде у онлайн-форматі 9 липня. Він стане корисним жінкам, які прагнуть примножити свій капітал, розібратися або підсилити свої знання з інвестування, відкрити власну справу, масштабувати кар'єру, мотивувати себе для нових звершень, знайти підтримку у спільноті однодумців.
Участь у конференції буде безкоштовною, доєднатися зможуть всі охочі. Для цього достатньо зареєструватися на сайті івенту.
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