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1 липня 2026, 13:22

Для жінок, які прагнуть зростання кар’єри та бізнесу: конференція VLASNA запрошує учасниць

Конференція VLASNA вперше пройде у Києві вже 9 липня. Її організовують команди порталів «Мінфін» та Finance.ua для жінок, які шукають способи масштабування бізнесу та кар'єри, а також підтримки у бажанні піклуватися про себе. Якими будуть теми конференції — розповідаємо.

Конференція VLASNA вперше пройде у Києві вже 9 липня.

Конференція триватиме 8 годин, протягом яких експертки та фахівчині ринку поділяться власним досвідом управління фінансами, самореалізації та кар'єрного зростання, боротьби з меншовартістю та способами змінити мислення і перейти з ролі споживачки до власниці капіталу. На івенті говоритимуть про:

  • формування інвестиційного портфелю та розподілу грошей між різними активами;
  • інвестиції в депозити, ОВДП, корпоративні облігації;
  • перші кроки на шляху до запуску власного бізнесу;
  • формування особистого бренду засновниці;
  • масштабування бізнесу;
  • шляхи для онлайн-навчання і підсилення необхідних знань для змін у кар'єрі;
  • баланс між ролями мами, підприємиці та партнерки;
  • самооцінку та впевненість у своїх силах.

Повна програма конференції VLASNA з переліком спікерів вже зовсім скоро з’явиться на сторінці івенту за посиланням.

Партнери заходу

Організація масштабної події, яка допомагає жінкам розвиватися в інвестиціях, бізнесі та кар'єрі — це завжди командна робота. Ми щиро вдячні нашим надійним партнерам за допомогу в реалізації конференції та за те, що завдяки їхній підтримці участь для всіх є абсолютно безкоштовною

Разом із нами цей захід створюють лідери у своїх нішах:

  • Біз Банк — ваш надійний фінансовий компаньйон у світі бізнесу. Вони пропонують сучасні та гнучкі банківські рішення для підприємців, допомагаючи автоматизувати фінанси, отримувати фінансування та масштабувати власну справу без зайвої бюрократії.

  • Біржовий університет — провідна освітня платформа у сфері фінансової грамотності та інвестицій. Вони допомагають розібратися у фондовому ринку, навчитися аналізувати активи та грамотно примножувати свій капітал, перетворюючи складну теорію на прості практичні кроки.

  • Благодійний фонд «Твоя Опора» — наш головний орієнтир у світі корпоративної соціальної відповідальності та взаємодопомоги. Фонд системно допомагає дітям із вродженими вадами серця, сиротам та українським лікарням, нагадуючи кожному бізнесу про важливість соціального внеску.

Пишаємося співпрацею з тими, хто рухає країну вперед та підтримує прагнення жінок до фінансової незалежності!

Для кого конференція і як потрапити?

Захід пройде у онлайн-форматі 9 липня. Він стане корисним жінкам, які прагнуть примножити свій капітал, розібратися або підсилити свої знання з інвестування, відкрити власну справу, масштабувати кар'єру, мотивувати себе для нових звершень, знайти підтримку у спільноті однодумців.

Участь у конференції буде безкоштовною, доєднатися зможуть всі охочі. Для цього достатньо зареєструватися на сайті івенту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 липня 2026, 14:25
#
Цікаво скільки туди реально прийде жінок
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