Для жінок, які прагнуть зростання кар’єри та бізнесу: конференція VLASNA запрошує учасниць

Конференція VLASNA вперше пройде у Києві вже 9 липня. Її організовують команди порталів «Мінфін» та Finance.ua для жінок, які шукають способи масштабування бізнесу та кар'єри, а також підтримки у бажанні піклуватися про себе. Якими будуть теми конференції — розповідаємо.

Конференція триватиме 8 годин, протягом яких експертки та фахівчині ринку поділяться власним досвідом управління фінансами, самореалізації та кар'єрного зростання, боротьби з меншовартістю та способами змінити мислення і перейти з ролі споживачки до власниці капіталу. На івенті говоритимуть про:

формування інвестиційного портфелю та розподілу грошей між різними активами;

інвестиції в депозити, ОВДП, корпоративні облігації;

перші кроки на шляху до запуску власного бізнесу;

формування особистого бренду засновниці;

масштабування бізнесу;

шляхи для онлайн-навчання і підсилення необхідних знань для змін у кар'єрі;

баланс між ролями мами, підприємиці та партнерки;

самооцінку та впевненість у своїх силах.

Повна програма конференції VLASNA з переліком спікерів вже зовсім скоро з’явиться на сторінці івенту за посиланням.

Партнери заходу

Організація масштабної події, яка допомагає жінкам розвиватися в інвестиціях, бізнесі та кар'єрі — це завжди командна робота. Ми щиро вдячні нашим надійним партнерам за допомогу в реалізації конференції та за те, що завдяки їхній підтримці участь для всіх є абсолютно безкоштовною

Разом із нами цей захід створюють лідери у своїх нішах:

Біз Банк — ваш надійний фінансовий компаньйон у світі бізнесу. Вони пропонують сучасні та гнучкі банківські рішення для підприємців, допомагаючи автоматизувати фінанси, отримувати фінансування та масштабувати власну справу без зайвої бюрократії.

Біржовий університет — провідна освітня платформа у сфері фінансової грамотності та інвестицій. Вони допомагають розібратися у фондовому ринку, навчитися аналізувати активи та грамотно примножувати свій капітал, перетворюючи складну теорію на прості практичні кроки.

Благодійний фонд «Твоя Опора» — наш головний орієнтир у світі корпоративної соціальної відповідальності та взаємодопомоги. Фонд системно допомагає дітям із вродженими вадами серця, сиротам та українським лікарням, нагадуючи кожному бізнесу про важливість соціального внеску.

Пишаємося співпрацею з тими, хто рухає країну вперед та підтримує прагнення жінок до фінансової незалежності!

Для кого конференція і як потрапити?

Захід пройде у онлайн-форматі 9 липня. Він стане корисним жінкам, які прагнуть примножити свій капітал, розібратися або підсилити свої знання з інвестування, відкрити власну справу, масштабувати кар'єру, мотивувати себе для нових звершень, знайти підтримку у спільноті однодумців.

Участь у конференції буде безкоштовною, доєднатися зможуть всі охочі. Для цього достатньо зареєструватися на сайті івенту.