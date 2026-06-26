НБУ назвав середні ставки за іпотекою у квітні: 8,25% на первинному ринку і 9,38% на вторинному

У квітні 2026 року банки України видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке оприлюднив Національний банк України.

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Первинний vs вторинний ринок

Згідно з даними регулятора, структура та вартість виданих кредитів у квітні розподілилися таким чином:

Первинний ринок: банки надали 522 кредити на суму 1 млрд грн. Із них 262 позики на 497 млн грн було оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. Середньозважена ефективна ставка тут становила 8,25% річних.

Вторинний ринок: позичальники отримали 388 кредитів на загальну суму 697 млн грн. Середня ефективна ставка для вторинного ринку зафіксувалася на рівні 9,38% річних.

В НБУ також відзначають високу якість іпотечного портфеля — частка непрацюючих кредитів (NPL) наразі становить 12%.

Регіональні лідери з кредитування

Топ-5 регіонів за сумою виданих іпотек у квітні виглядає наступиним чином:

Київська область — 307 договорів на суму 595 млн грн (це 34% від загального обсягу);

Київ — 204 договори на 439 млн грн;

Львівська область — 45 договорів на 101 млн грн;

Івано-Франківська область — 41 договір на 79 млн грн;

Волинська область — 36 договорів на 64 млн грн.

Опитування

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.