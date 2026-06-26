У квітні 2026 року банки України видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке оприлюднив Національний банк України.
26 червня 2026, 18:32
НБУ назвав середні ставки за іпотекою у квітні: 8,25% на первинному ринку і 9,38% на вторинному
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Первинний vs вторинний ринок
Згідно з даними регулятора, структура та вартість виданих кредитів у квітні розподілилися таким чином:
- Первинний ринок: банки надали 522 кредити на суму 1 млрд грн. Із них 262 позики на 497 млн грн було оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. Середньозважена ефективна ставка тут становила 8,25% річних.
- Вторинний ринок: позичальники отримали 388 кредитів на загальну суму 697 млн грн. Середня ефективна ставка для вторинного ринку зафіксувалася на рівні 9,38% річних.
В НБУ також відзначають високу якість іпотечного портфеля — частка непрацюючих кредитів (NPL) наразі становить 12%.
Регіональні лідери з кредитування
Топ-5 регіонів за сумою виданих іпотек у квітні виглядає наступиним чином:
- Київська область — 307 договорів на суму 595 млн грн (це 34% від загального обсягу);
- Київ — 204 договори на 439 млн грн;
- Львівська область — 45 договорів на 101 млн грн;
- Івано-Франківська область — 41 договір на 79 млн грн;
- Волинська область — 36 договорів на 64 млн грн.
Опитування
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
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Джерело: Мінфін
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