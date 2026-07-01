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1 липня 2026, 12:14

Нафта дорожчає: зрив переговорів між США та Іраном посилює побоювання щодо постачань

У середу, 1 липня, ціни на нафту зросли. Головною причиною стали побоювання, що провал переговорів між Іраном та США щодо остаточної мирної угоди може призвести до тривалих перебоїв із постачанням енергоносіїв із ключового близькосхідного регіону. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає: зрив переговорів між США та Іраном посилює побоювання щодо постачань
Фото: pixabay

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Станом на 09:44 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $0,14 (0,19%) до $73,09 за барель. Водночас американська еталонна нафта WTI додала в ціні $0,11 (0,16%), піднявшись до $69,61 за барель.

«Рух Ормузькою протокою відновлюється, але це відбувається нерівномірно, непередбачувано та не зовсім прозоро. Поки Вашингтон і Тегеран не досягнуть нових домовленостей, ринок, імовірно, займе вичікувальну позицію в надії на стійке перемир'я, перш ніж нафта знову повернеться до низхідного тренду», — зазначає засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Дипломатичні ускладнення в Досі

У вівторок, 30 червня, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткофф прибули до Дохи для участі в переговорах, які Білий дім анонсував як «зустріч на високому рівні».

Проте Іран і Катар, який виступає приймаючою стороною, заявили, що американська делегація зустрічатиметься лише з посередниками, а не безпосередньо з іранцями. З боку Катару в переговорах із Віткоффом та Кушнером брав участь, зокрема, прем'єр-міністр шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані.

Історичне падіння нафти у другому кварталі

Нагадаємо, що у другому кварталі 2026 року нафта Brent обвалилася приблизно на $45 за барель, що стало її найбільшим квартальним падінням із часів глобальної фінансової кризи 2008 року. Американська WTI за цей же період втратила близько $31 — це найбільше падіння із 2020 року.

Позиція США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Ірану не дозволять стягувати плату за прохід суден через протоку. В інтерв'ю програмі The Michael Knowles Show він наголосив: «Ця історія не закінчиться тим, що іранці збиратимуть мито з кораблів, які проходять через Ормузьку протоку».

Венс також додав, що рух танкерів цим критично важливим водним шляхом уже відновився, а обсяги транспортування нафти повернулися до довоєнного рівня.

Запаси нафти

Тим часом запаси нафти в США продовжують скорочуватися. За даними Американського інституту нафти (API), оприлюдненими у вівторок, запаси сирої нафти за тиждень (до 26 червня) впали одразу на 6,1 млн барелів. Пропорційно зменшилися і запаси бензину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
1 липня 2026, 12:38
#
Зросли на 14 центів? Мабуть дуже страшно стало, побоялися мама ні горюй
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