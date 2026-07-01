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1 липня 2026, 11:11

Світовий банк припинить кредитування Китаю до 2031 року

Згідно з повідомленням Reuters від 1 липня, Світовий банк поступово припинить надання кредитів Китаю до 2031 року. Очікується, що цей план буде розглянуто радою директорів протягом тижня, що починається 20 липня.

Згідно з повідомленням Reuters від 1 липня, Світовий банк поступово припинить надання кредитів Китаю до 2031 року.

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Хоча формальне голосування не потрібно, цей крок розглядається як відображення зміни відносин між двома сторонами, оскільки Китай став другою за величиною економікою світу.

Згідно з планом, Світовий банк обмежить загальну суму кредитів, що надаються Китаю, до 2 мільярдів доларів до 2031 року, після чого повністю припинить кредитування.

Ця зміна є частиною п'ятирічної угоди про співпрацю між двома сторонами у масштабах однієї країни.

Скорочення кредитування

Фактично масштаби кредитування Китаю різко скоротилися за останні кілька років. З приблизно 2,4 мільярда доларів на рік у 2017 році обсяг кредитів упав до 750 мільйонів доларів у 2025 році.

З 2000 року, Пекін більше не має права на отримання пільгових кредитів від Міжнародної асоціації розвитку (IDA) — фонду Світового банку для підтримки найбідніших країн. Замість того, щоб бути одержувачем допомоги, Китай почав вносити внески до цього фонду в 2007 році і зараз є п'ятим за величиною донором.

Представник Світового банку заявив, що це рішення відображає той факт, що Китай досяг величезних успіхів у розвитку за останні кілька десятиліть, що ознаменувало початок нового етапу у відносинах між двома сторонами.

Цей крок також є відповіддю на давній тиск з боку США та деяких західних країн, які стверджують, що економіка такого масштабу як китайська більше не підходить для отримання кредитів на розвиток від багатосторонніх фінансових інститутів.

Протягом першого терміну президентства Дональда Трампа запозичення Пекіна у Світового банку неодноразово ставали предметом суперечок у відносинах між Вашингтоном і міжнародними фінансовими інститутами.

Після цієї заяви Міністерство фінансів США вітало його як «крок у правильному напрямку» і закликало інші міжнародні організації, такі як Азіатський банк розвитку (АБР), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСД) та установи Організації Об'єднаних Націй, також розглянути

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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