Біткоїн та Ethereum закрили червень із падінням понад 20%, у ЄС видали 244 криптоліцензії: що нового

Червневий обвал: біткоїн та Ethereum закрили місяць із падінням понад 20%

Перший місяць літа приніс серйозне охолодження на ринок цифрових активів. За даними аналітичної платформи CoinGlass, червень 2026 року став найгіршим місяцем для провідних криптовалют від початку року: біткоїн (BTC) втратив 20,48% своєї вартості, а Ethereum (ETH) просів на 21,7%. Про це свідчать дані CoinGlass.

Для першої криптовалюти це вже сьомий «червоний» червень за всю історію спостережень, тоді як головний альткоїн зафіксував збитки в цьому місяці вже увосьме. Попри відчутні втрати, поточне падіння не побило історичний антирекорд червня 2022 року, коли біткоїн обвалився на 37,28%, а Ethereum — на 44,79%.

Попри різке червневе піке, за підсумками всього другого кварталу 2026 року обидва активи зуміли втриматися в символічному плюсі. Цьому посприяли високі показники попередніх місяців:

Квартальне зростання біткоїна становило 1,04%;

Ethereum за підсумками трьох місяців зріс на 1,61%.

Головним драйвером ведмежого тренду в червні став масштабний розпродаж у секторі традиційних фінансів. Практично протягом усього місяця на ринку спостерігався безперервний та значний відтік капіталу зі спотових біржових фондів (ETF) як на базі біткоїна, так і на базі Ethereum.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $58 711, Ethereum — $1 574.

Історичний антирекорд: червень став найгіршим місяцем для біткоїн-ETF

Червень 2026 року приніс безпрецедентний відтік інвестицій з американського ринку крипто-ETF. За даними аналітичної платформи SoSoValue, чистий добовий відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF сягнув $4,51 млрд, що стало новим історичним мінімумом для цих продуктів.

Негативний тренд у секторі першої криптовалюти фіксується вже два місяці поспіль. Сукупно за цей період фонди втратили майже $7 млрд.

Сектор спотових інструментів на базі другої криптовалюти теж опинився під сильним тиском. У червні відтік капіталу з Ethereum-ETF становив $528,99 млн.

Для цього сегмента такий показник став третім найгіршим результатом з моменту запуску торгів. Як і у випадку з біткоїном, падіння тут триває другий місяць поспіль, а сукупні втрати фондів за цей час уже перевищили позначку в $1 млрд.

На противагу падінню головних криптовалют, біржові фонди на базі інших альткоїнів продемонстрували неочікувану стійкість і здебільшого закрили місяць у «плюсі». Справжнім фаворитом інвесторів став HYPE-ETF, який залучив солідні $161,05 млн.

Загалом статистика залучення коштів у фонди альткоїнів у червні виглядає так:

Єдиним аутсайдером серед альткоїнів виявився сектор Solana-ETF, де за підсумками місяця зафіксували чистий відтік капіталу на суму $786 580.

Читайте також: Мемкоїни та токени принесли Трампу понад $1,4 млрд

Регулювання за правилами MiCA: у ЄС видали 244 криптоліцензії

У Європейському Союзі підбили перші масштабні підсумки авторизації криптокомпаній (CASP) за новим регламентом MiCA. За даними Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA), загалом у регіоні було видано 244 ліцензії. При цьому майже чверть усіх дозволів припала на одну країну — Німеччину.

Варто зазначити, що 1 липня є критичною датою для європейського крипторинку: компанії, які не встигли отримати ліцензію MiCA до цього дедлайну, зобов'язані повністю припинити надання своїх послуг на території ЄС.

Загалом дозволи на роботу за новими правилами видали регулятори 25 країн. Проте розподіл сил на криптомапі Європи виявився дуже нерівномірним:

Трійка лідерів: Найбільше ліцензій затвердила Німеччина — 57 компаній (приблизно 23% від загальної кількості в ЄС). Друге та третє місця розділили Нідерланди та Франція — по 26 дозволів у кожній країні. Сукупно ці три держави забезпечили майже 50% усього легального крипторинку ЄС.

Інші країни: Чехія видала 7 ліцензій; Латвія, Литва та Словаччина — по 6; Хорватія та Фінляндія — по 5; Данія, Норвегія та Італія — по 4; Естонія та Словенія — по 3; Болгарія — 2; Бельгія, Ісландія та Швеція — по 1.

П'ять країн ЄС взагалі не видали жодної ліцензії MiCA. До цього переліку увійшли Греція, Угорщина, Польща, Португалія та Румунія.

Під час реєстрації компанії найчастіше обирали кілька напрямів діяльності. Найпопулярнішими типами ліцензованих послуг у межах MiCA виявилися:

Зберігання та адміністрування криптоактивів (кастодіальні послуги) — 165 ліцензій;

Трансфери та перекази — 149 ліцензій;

Обмін криптовалют на фіатні гроші або інші цифрові активи — 133 ліцензії.

Читайте також: Binance програє боротьбу за європейський ринок через відсутність ліцензії MiCA

SEC домоглася штрафів на $5,5 млн у справі фейкової криптоплатформи NanoBit

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) успішно завершила судовий процес проти творців фіктивної криптовалютної платформи NanoBit. Суд Східного округу Нью-Йорка ухвалив остаточне заочне рішення, визнавши фігурантів винними в масштабному інвестиційному шахрайстві.

Оскільки відповідачі жодного разу не з'явилися на судові засідання і не надали жодних заперечень, суддя виніс рішення на користь регулятора заочно.

У межах цієї справи винними визнано компанії NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а також двох пов’язаних із ними підприємців — Цзяцзе Лю та Хуа Чжао.

Загальна сума фінансових стягнень із шахраїв перевищила $5,5 млн. Суд розподілив штрафні санкції таким чином:

NanoBit Limited (головний організатор схеми) — зобов'язана сплатити близько $1,8 млн;

Radiant Horizons Limited — оштрафована на $1,2 млн;

Sweet Karma Fashion Inc. — оштрафована на $1,2 млн;

Zhao Tropical Deli Inc. — оштрафована на $1,2 млн.

Окрім грошових стягнень, суд наклав на всіх фігурантів довічну заборону на будь-яку професійну діяльність на ринку цінних паперів. Їм суворо заборонено брати участь у випуску, купівлі, пропонуванні чи продажу фінансових інструментів, а також залучати третіх осіб до подібних операцій. Для організаторів схеми — Лю та Чжао — суд зробив єдиний виняток: вони можуть здійснювати транзакції виключно через свої особисті інвестиційні рахунки.

Згідно з матеріалами офіційної скарги SEC, поданої ще 17 вересня 2024 року, злочинна схема активно діяла щонайменше з вересня 2023 року по червень 2024 року.

Зловмисники використовували класичну тактику «полювання» на жертв:

Знайомство: Фігуранти шукали потенційних інвесторів у тематичних групах месенджера WhatsApp.

Побудова довіри: Вони видавали себе за досвідчених та успішних експертів фінансової індустрії, після чого заманювали людей інвестувати на нову криптоплатформу NanoBit.

Імітація заробітку: Для маніпуляцій NanoBit неправдиво стверджувала, що афілійована структура NanobitUS Securities має офіційну брокерську реєстрацію. Платформа також активно рекламувала фейкові первинні пропозиції монет (ICO), обіцяючи надвисоку прибутковість, і демонструвала користувачам штучні графіки успішної торгівлі.

Насправді жодних реальних операцій на майданчику не проводилося. Щойно ошукані інвестори намагалися вивести свої кошти чи зафіксувати прибуток, платформа блокувала операції, а організатори схеми зникали з грошима.

Жертвами шахраїв стали 18 інвесторів, які втратили щонайменше $967 835. Близько $725 335 надійшло в криптоактивах на три некостодіальні адреси, ще $242 500 — у фіаті. Ці кошти, за версією регулятора, переводилися зі США на рахунки в Гонконзі.