Запроваджено автоматичний перегляд допомоги постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Міністерство соціальної політики анонсувало новий механізм перегляду справ щодо виплат постраждалим від російської агресії працівникам критичної інфраструктури. Пенсійний фонд тепер буде самостійно опрацьовувати наявні матеріали, тому повторні заяви подавати не потрібно.

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Якщо раніше допомога поширювалася насамперед на працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, то тепер право на неї також мають працівники філій, а також особи, які перебували на об'єкті критичної інфраструктури в момент настання нещасного випадку. У разі загибелі людини право на допомогу отримають члени її сім'ї.

Закон поширюється на випадки поранень, інвалідності чи смерті, пов'язані з агресією, що сталися після 24 лютого 2022 року. Навіть якщо раніше особа отримала відмову через бюрократичні обмеження, тепер її справу буде переглянуто. Новий порядок дозволяє реалізувати законне право на підтримку незалежно від дати настання випадку, якщо заявник підпадає під оновлені критерії.

Для усунення попередніх відмов встановлено такі строки:

До 1 липня 2026 року: справи, де відмовлено через сплив трирічного строку звернення.

До 1 вересня 2026 року: справи, де причиною відмови була відсутність об'єкта в Реєстрі критичної інфраструктури або потреба в уточненні трудових обов’язків.

Розміри виплат становлять:

1 млн грн — у разі загибелі чи смерті.

800 тис. грн — при встановленні I групи інвалідності.

500 тис. грн — при встановленні II групи інвалідності.

200 тис. грн — при встановленні III групи інвалідності.

У разі підвищення групи інвалідності здійснюється доплата різниці. Вся необхідна інформація збирається державними органами через міжвідомчу взаємодію без залучення громадян.

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