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30 червня 2026, 18:00

Розмір аліментів та методи їх стягнення у 2026 році

Виховання дитини та забезпечення її потреб — це прямий обов’язок обох батьків, незалежно від того, проживають вони разом чи окремо. Коли один із батьків ухиляється від фінансової підтримки, виникає потреба у стягненні аліментів. Міністерство юстиції надало роз'яснення, як само це відбувається.

Виховання дитини та забезпечення її потреб — це прямий обов’язок обох батьків, незалежно від того, проживають вони разом чи окремо.

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Визначення суми аліментів базується на прожитковому мінімумі для дітей відповідного віку. Існують певні стандарти, які допомагають орієнтуватися у нарахуваннях:

  • Мінімальний гарантований розмір: становить 50% прожиткового мінімуму (для дітей до 6 років це 1408,50 грн, від 6 до 18 років — 1756 грн).

  • Мінімальний рекомендований розмір: дорівнює 100% прожиткового мінімуму (2817 грн для малечі до 6 років та 3512 грн для старших дітей).

  • Верхня межа: при стягненні частки від доходу в межах наказного провадження сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів.

Законодавство передбачає два способи виплати аліментів, залежно від домовленостей або судового рішення.

Кожен із них має свої особливості формування фінансового навантаження на платника:

  • Фіксована грошова сума, встановлена за домовленістю сторін або судом.

  • Частка від загального щомісячного доходу (зазвичай ¼ на одну дитину, 1/3 на двох або ½ на трьох і більше дітей).

Варто зауважити, що в позовному провадженні суд оцінює набагато більше, ніж просто довідку про зарплату.

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, до уваги беруть:

  • наявне рухоме та нерухоме майно;
  • заощадження на банківських рахунках;
  • наявність іншого майна, яке може бути джерелом доходу (наприклад, орендну плату за житлову чи комерційну нерухомість, відсотки за банківськими депозитами, прибуток від продажу сільськогосподарської продукції).

Якщо платник веде спосіб життя, що суттєво перевищує офіційні доходи, суд оцінює це як свідчення реальної платоспроможності.

Окремо враховуються витрати на інших утриманців: наприклад, наявність інших неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків, які потребують допомоги. Стан здоров’я дитини також є визначальним фактором: якщо малюк потребує тривалого лікування чи реабілітації, розмір аліментів може бути збільшено.

Читайте також: Приріст аліментів зріс на 30% через відстрочку від мобілізації

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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