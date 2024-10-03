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3 жовтня 2024, 18:02

Приріст аліментів цього року зріс на 30% через відстрочку від мобілізації

У 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації. Про це керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко розповів в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

У 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації.
Фото: НБУ

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За його словами, цього року приріст за сплатами аліментів становив 30%.

«Якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але якщо він їх утримує. Тобто, утримання не означає, що бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані та справно сплачувати аліменти у разі, якщо вони є», — сказав він.

За його словами, коли заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.

«Такі державні механізми спонукають наших громадян більш справно сплачувати аліменти. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%», — сказав Міненко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
3 жовтня 2024, 18:44
#
Как гадко… Когда дети подрастут — нужно обязательно дать им почитать эту статью, чтоб они осознали, что их папашки платили на них алименты исключительно для того, чтобы этим спасти свою шкуру…
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0
Mini Mi
Mini Mi
3 жовтня 2024, 20:00
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Алименты это вообще мерзость с обоих сторон. Если завели детей, то развод вообще должен быть табу, но если уже прям без него совсем никуда, то только равное содержание и воспитание — полгода с отцом живёт, полгода с матерью или иная подобная схема. Ситуация когда отец платит с минималки 3к грн, такая же мразотная, как и мать вымогающая косарь баксов за право увидеть собственного ребенка.
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0
Mini Mi
Mini Mi
3 жовтня 2024, 19:57
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Критерий для отсрочки огонь конечно — всякое быдло, которое пяток детей наплодило и может даже с ними не жить получает отсрочку и может свободно выезжать даже, тупо с минималки половину зп на алименты разок заплатить, получить отсрочку и выехать, а добропорядочный отец двоих детей, который их реально содержит должен идти на утилизацию без права покинуть концлагерь.
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