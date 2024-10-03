Приріст аліментів цього року зріс на 30% через відстрочку від мобілізації

У 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації. Про це керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко розповів в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

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За його словами, цього року приріст за сплатами аліментів становив 30%.

«Якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але якщо він їх утримує. Тобто, утримання не означає, що бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані та справно сплачувати аліменти у разі, якщо вони є», — сказав він.

За його словами, коли заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.

«Такі державні механізми спонукають наших громадян більш справно сплачувати аліменти. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%», — сказав Міненко.