НБУ планирует обновить правила для коллекторских компаний: что изменится

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект изменений в нормативно-правовые акты, которые ужесточают требования к коллекторским компаниям. Регулятор планирует актуализировать порядок проведения инспекционных проверок и пересмотреть регистрационные требования к руководителям и владельцам такого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Согласно обнародованному проекту, Нацбанк предлагает следующие нововведения:

гармонизировать требования по административному производству по результатам инспекционных проверок деятельности коллекторской компании;

привести требования к деловой репутации физических лиц — владельцев существенного участия в коллекторских компаниях или их руководителей в соответствие с действующими на рынках финансовых услуг, в частности, с учетом фактов совершения уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и основ национальной безопасности Украины;

привести требования к деловой репутации юридических лиц — владельцев существенного участия в коллекторских компаниях в соответствие с действующими на рынках финансовых услуг, в частности по учету фактов проведения операций на рынках капитала из-за недобросовестной эмиссии.

В настоящее время документ находится на этапе обсуждения. Национальный банк будет принимать замечания и предложения по этому проекту от представителей рынка и общественности до 10 июля 2026 года.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы начали чаще жаловаться на коллекторов. НБУ за последние 4 года получил более 3,1 тысяч жалоб о деятельности коллекторских компаний.