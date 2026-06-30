Кількість стартапів вартістю понад $1 млрд зросла до рекорду

Кількість «єдинорогів» — стартапів, оцінна вартість яких перевищує $1 млрд і які не котируються на біржі, у 2025 році у світі збільшилася на 5,3% і становить 1 тис. 603 компанії. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Дослідницького інституту Хужунь (Hurun Research Institute).

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Сукупна вартість

Їхня сукупна вартість сягнула 54 трлн юанів ($7,9 трлн), збільшившись на 43% за рік. Ці компанії розташовані в 53 країнах.

Де найбільше єдинорогів

На першому місці за кількістю «єдинорогів» перебувають США, як повідомляється в рейтингу Global Unicorn Index 2026. За даними на 1 січня, у країні налічувалося 806 таких компаній, що на 48 більше, ніж роком раніше.

Далі йде Китай із 381 «єдинорогом», що на 38 більше, ніж торік. Велика Британія піднялася на третю позицію — у ній базуються 70 стартапів, випередивши Індію (61 стартап).

Хто найдорожчий

Американські Anthropic та OpenAI є найдорожчими «єдинорогами» у світі, їхню вартість оцінюють відповідно у $965 млрд та $852 млрд.

На третьому місці — китайський технологічний гігант Bytedance (материнська компанія відеоплатформи TikTok та її китайської версії Douyin) з оцінкою в $480 млрд.

До топ-10 також входять фінтех-стартап Stripe вартістю $159 млрд, розробник програмного забезпечення на основі штучного інтелекту Databricks — $134 млрд, Ant Group (власник найпопулярнішого в Китаї платіжного сервісу Alipay) — $87 млрд, цифровий банк Revolut — $75 млрд, криптовалютна біржа Binance — $70 млрд, азійський онлайн-ритейлер одягу Shein — $67 млрд, Anduril (займається розробкою нового озброєння, зокрема БПЛА) — $61 млрд.