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30 червня 2026, 9:53

Швейцарія очолила рейтинг країн із найкращим захистом капіталу

Швейцарія стала найкращою країною у світі за рівнем захищеності капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної невизначеності. Про це свідчить рейтинг Henley & Partners, який оцінює 50 країн за здатністю протистояти зовнішнім потрясінням.

Швейцарія стала найкращою країною у світі за рівнем захищеності капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної невизначеності.

Індекс враховує не очікувану прибутковість інвестицій, а стійкість інвестиційного середовища. Серед ключових критеріїв — політична стабільність, рівень інфляції, якість державного управління, стан державних фінансів, валютні ризики та інші макроекономічні показники.

Європа домінує у рейтингу

Перше місце у рейтингу посіла Швейцарія з результатом 88,4 бала зі 100. За нею розташувалися Данія та Норвегія.

Загалом Європа домінує у списку найбезпечніших напрямків для збереження капіталу: дев’ять із десяти країн у топ-10 представляють саме цей регіон. Єдиним винятком став Сінгапур, який посів четверту сходинку завдяки сильним інститутам управління, надійним державним фінансам та конкурентному бізнес-середовищу.

Результати рейтингу демонструють чітку закономірність: країни зі стабільними політичними інституціями, дисциплінованою бюджетною політикою та прогнозованою монетарною системою випереджають навіть більші економіки, які стикаються з вищими політичними або економічними ризиками.

Чому США лише на 24-му місці

Однією з помітних особливостей рейтингу стало місце США. Попри статус найбільшої економіки світу та одного з ключових глобальних інвестиційних ринків, Сполучені Штати посіли лише 24-ту позицію.

Це пояснюється методологією індексу: він оцінює не масштаб ринку чи потенційну дохідність активів, а рівень стійкості країни до економічних і геополітичних шоків. Тому менші економіки, зокрема Швейцарія, Данія та Сінгапур, у цьому рейтингу випередили значно більші ринки.

Що означає «безпечна країна» для інвесторів

Henley & Partners наголошує, що рейтинг не прогнозує, які фондові ринки можуть забезпечити найвищу прибутковість. Його мета — показати, наскільки стабільним є інвестиційне середовище країни у періоди глобальної турбулентності.

Для цього оцінюються 13 показників, серед яких інфляція, валютна волатильність, якість управління, політична стабільність і стан державних фінансів.

Таким чином, рейтинг формує ширше уявлення про інвестиційну безпеку. У фокусі — не короткострокова дохідність ринків, а здатність країни залишатися стабільною та передбачуваною в умовах економічної і геополітичної напруги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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