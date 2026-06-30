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30 червня 2026, 9:36

Чанпен Чжао назвав причини затяжного падіння криптовалют

Співзасновник криптобіржіBinance Чанпен Чжао заявив, що затяжне падіння криптовалютного ринку не можна пояснити якоюсь однією причиною. Бізнесмен наполягає: нинішня ситуація стала результатом поєднання кількох. Про це пише СoinDesk.

Співзасновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що затяжне падіння криптовалютного ринку не можна пояснити якоюсь однією причиною.
Фото: Співзасновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао

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Головні причини падіння

Серед головних причин Чжао назвав міжнародну напруженість, звичний чотирирічний цикл біткоїну та перетікання капіталу інвесторів у проєкти, пов'язані зі штучним інтелектом.

Головний власник найбільшої за обсягом торгів криптобіржі світу нагадав, як у жовтні минулого року біткоїн оновив історичний максимум понад $126 000, а потім поступово втратив половину вартості.

За словами підприємця, динаміка першої криптовалюти впливає на стійкість Binance. Проте, незважаючи на глибоку корекцію великих коїнів, Чжао впевнений, що індустрія обов'язково продемонструє зростання.

«У довгостроковій перспективі індустрія розвиватиметься. Попит на фінансові технології тільки зростатиме, тому що зростатиме і кількість транзакцій, а отже, індустрія зростатиме. Тому мене не турбують стан індустрії, ні короткострокові коливання ціни», — заявив він в інтерв'ю виданню CoinDesk.

Крім того, Чжао високо оцінив потенціал ринків передбачень, зазначивши, що вони здатні підвищити точність оцінки подій та покращити ціноутворення завдяки додатковому притоку капіталу.

На його думку, спекулятивний інтерес неминучий для будь-яких фінансових ринків і відіграє важливу роль у забезпеченні їхньої ліквідності.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
energy1
energy1
30 червня 2026, 13:29
#
Якба пан Чжао уважно читав праці видатних економістів минулого (наприклад, Сміта чи навіть Карла Маркса), то знав би, що гроші є просто вираженням цінності реального товару, чого не скажеш про біткоїн.
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