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29 червня 2026, 19:41

Індекс фінансового стресу в Україні опустився до рівня січня 2022 року — НБУ

Фінансовий сектор країни демонструє ознаки стабілізації, повертаючись до показників, зафіксованих перед початком повномасштабного вторгнення. Таку думку висловила директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час Презентації звіту з фінансової стабільності.

Фінансовий сектор країни демонструє ознаки стабілізації, повертаючись до показників, зафіксованих перед початком повномасштабного вторгнення.

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Цей індикатор вимірює напругу на ринках за шкалою від нуля до одиниці, де нуль означає спокій, а одиниця — максимальну нестабільність. Нинішнє падіння індексу стало найвідчутнішим за останні чотири з половиною роки.

Позитивна динаміка зумовлена низкою факторів, які вказують на зростання довіри до українських фінансових інструментів. Первін Дадашова наголосила, що банківська система адаптувалася до роботи в умовах війни, а ринки капіталу показують здатність до відновлення.

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Причини стабілізації та нові економічні виклики

Покращення ситуації відбулося завдяки конкретним змінам у поведінці інвесторів та стабілізації боргових зобов’язань:

  • Зниження дохідності державних цінних паперів свідчить про меншу ризикованість гривневих активів для учасників ринку.

  • Погашення низки випусків корпоративних єврооблігацій покращило загальний стан емітентів та знизило навантаження на їхні баланси.

  • Оптимізм інвесторів щодо українських акцій на Варшавській фондовій біржі стимулює приплив капіталу та покращує індикатори ринку.

Попри ці досягнення, НБУ вказує на накопичення серйозних загроз.

Економічна система стикається з викликами, які можуть змінити ситуацію найближчими місяцями. Насамперед йдеться про суттєве сповільнення темпів економічного зростання всередині країни.

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Також регулятор звертає увагу на валютний ризик, який посилився через затримку надходження коштів від міжнародних партнерів. Зменшення обсягів фінансування призвело до скорочення золотовалютних резервів, що потребує додаткової уваги з боку держави.

Наразі ознаки критичних шоків для фінансової системи відсутні, проте поєднання економічного сповільнення та валютних ризиків залишається головним випробуванням для стабільності в другій половині 2026 року.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 червня 2026, 22:13
#
У олігархів і політиків рівень стресу понизився, змогли навчитися отримувати відкати в нових умовах). Для простих людей — курс валюти піднявся вдвічі, податки виросли, паливо на 40% виросло — «стресу нема», просто СТРАШНА ДЕПРЕСІЯ! ((
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