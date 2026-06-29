Індекс фінансового стресу в Україні опустився до рівня січня 2022 року — НБУ

Фінансовий сектор країни демонструє ознаки стабілізації, повертаючись до показників, зафіксованих перед початком повномасштабного вторгнення. Таку думку висловила директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час Презентації звіту з фінансової стабільності .

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Цей індикатор вимірює напругу на ринках за шкалою від нуля до одиниці, де нуль означає спокій, а одиниця — максимальну нестабільність. Нинішнє падіння індексу стало найвідчутнішим за останні чотири з половиною роки.

Позитивна динаміка зумовлена низкою факторів, які вказують на зростання довіри до українських фінансових інструментів. Первін Дадашова наголосила, що банківська система адаптувалася до роботи в умовах війни, а ринки капіталу показують здатність до відновлення.

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Причини стабілізації та нові економічні виклики

Покращення ситуації відбулося завдяки конкретним змінам у поведінці інвесторів та стабілізації боргових зобов’язань:

Зниження дохідності державних цінних паперів свідчить про меншу ризикованість гривневих активів для учасників ринку.

Погашення низки випусків корпоративних єврооблігацій покращило загальний стан емітентів та знизило навантаження на їхні баланси.

Оптимізм інвесторів щодо українських акцій на Варшавській фондовій біржі стимулює приплив капіталу та покращує індикатори ринку.

Попри ці досягнення, НБУ вказує на накопичення серйозних загроз.

Економічна система стикається з викликами, які можуть змінити ситуацію найближчими місяцями. Насамперед йдеться про суттєве сповільнення темпів економічного зростання всередині країни.

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Також регулятор звертає увагу на валютний ризик, який посилився через затримку надходження коштів від міжнародних партнерів. Зменшення обсягів фінансування призвело до скорочення золотовалютних резервів, що потребує додаткової уваги з боку держави.

Наразі ознаки критичних шоків для фінансової системи відсутні, проте поєднання економічного сповільнення та валютних ризиків залишається головним випробуванням для стабільності в другій половині 2026 року.