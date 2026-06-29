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29 червня 2026, 7:10

Прогноз курсу долара та євро з 29 червня до 3 липня: чи витримає гривня зростання попиту на ВКВ

Цього тижня спрацюють декілька чинників, які серйозно вплинуть на поведінку міжнародного та українського валютного ринків:

На этой неделе сработают несколько факторов, которые серьезно повлияют на поведение международного и украинского валютного рынков:День Независимости в США. 4 июля в Соединенных Штатах отмечают 250-летие Независимости, но уже 3 июля (пятница) будет нерабочим днем, так как 4 июля в этом году выпадает на субботу.

День Незалежності у США. 4 липня у Сполучених Штатах відзначають 250-річчя Незалежності, але вже 3 липня (п'ятниця) буде неробочим днем, оскільки 4 липня цього року випадає на суботу. Тому особливої активності на американському ринку можна очікувати лише з понеділка до четверга. А ось у п'ятницю, 3 липня, американські банки не працюватимуть. Тому всі розрахунки за доларом на українському міжбанку цього дня відбуватимуться лише на умовах постачання долара ТОМ. А це не найпопулярніший серед клієнтів та самих банків формат валютних розрахунків в Україні.

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Зважаючи на те, що це ще й п'ятниця, більшість українських клієнтів закриють свої угоди за доларом або з понеділка до четверга, або перенесуть свої п'ятничні операції на наступний понеділок-вівторок. Це збільшить статистику торгів із 29 червня до 2 липня, але знизить активність всіх клієнтів на міжбанку у п'ятницю 3-го числа.

Завершення місяця, кварталу та першого півріччя 2026 року. Цього тижня всі клієнти 29 та 30 червня закриватимуть свої угоди на звітну дату. Це активізує як покупців, і продавців валюти на міжбанку, але створить додатковий тиск на курс гривні.

Річ у тім, що останнім часом попит на валюту постійно серйозно перевищує пропозицію, а Нацбанку доводиться щодня продавати долар на торгах, щоб підтримати курс гривні. Немає підстав припускати, що в останні два робочі дні місяця та кварталу ситуація зміниться.

Навпаки, всі імпортери поспішатимуть закрити свої зовнішні зобов'язання на перше число. Це створить додатковий попит на валюту, який доведеться закривати переважно знову Нацбанку.

Натомість 1-го числа спрацює ефект першого дня нового звітного періоду, всі компанії та самі банки підбиватимуть перші підсумки роботи за попередній період та активність міжбанку знизиться. Але з огляду на майбутній вихідний 3 липня в США, а також підвищений попит на валюту, вже з 2 липня український міжбанк різко активізується, щоб встигнути закрити свої основні обсяги за доларом із вівторка до четверга.

За моїми прогнозами, щоденні обсяги операцій на торгах, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня перебуватимуть в межах від $190 млн до $320 млн із піковими обсягами угод 29 та 30 червня, а потім 2 липня.

Негативне сальдо торгівлі, інтервенції НБУ та їхня тактика. Останні декілька тижнів попит на валюту на торгах із боку імпортерів різко збільшився, а ось із пропозицією не густо. Річ у тім, що основна частина експортерів-аграріїв вже закрила свої потреби у гривні для фінансування поточних сільгоспробіт. І тепер вони не готові активно витрачати наявний валютний виторг, оскільки закривають свою потребу в гривні за рахунок продажу продукції всередині України.

Немає великих виторгів у валюті зараз і у металургів, оскільки їм дедалі важче працювати в умовах обстрілів росії.

А ось попит на імпортні товари та енергоносії залишається великим. Ціни на бензин і дизпаливо у світі поки що зберігаються на високому рівні, хоча й почали знижуватися після оголошення 60-денного перемир'я США та Ірану на Близькому Сході.

Все це негативно позначається на вітчизняній економіці: негативне сальдо зовнішньої торгівлі України за січень-травень 2026 року склало $23 млрд. За цей період до країни було імпортовано товарів на суму $40,5 млрд, тоді як обсяг експорту сягнув лише $17,5 млрд.

Така ситуація безпосередньо впливає на український міжбанк, де брак пропозиції валюти на ринку доводиться закривати переважно Нацбанку. Високі світові ціни на пальне, інтенсивні обстріли росією цивільної інфраструктури та підприємств, подорожчання логістики та зниження експорту на тлі зростання імпорту — це все тисне на курс гривні.

Поки що НБУ йде шляхом активних інтервенцій і утримує психологічно важливий рубіж у 45 гривень за долар, але це дається ціною значного витрачання резервів. Тільки з 1 до 19 червня для підтримки гривні на міжбанку Нацбанк продав понад $3,317 млрд.

Але поки що цього вочевидь недостатньо, щоб утримувати курс долара у відносно статичному стані, тому гривня девальвує лише в тих межах, які їй дозволяє Нацбанк.

НБУ має достатньо резервів для утримання валютного ринку під повним контролем, але це вимагає від регулятора постійної присутності на ринку. І цей тиждень не буде винятком. Причому з 29 червня до 3 липня Нацбанку доведеться періодично виходити на торги вже з самого ранку, щоб не давати попиту, що зростає, «продавлювати» курс понад психологічний рівень у 45 гривень за долар.

За моїми прогнозами, для підтримки курсу гривні на валютному міжбанку Нацбанку доведеться в цей період витратити із золотовалютних резервів від близько $810 млн до $1,1 млрд.

Поведінка населення та відкриття нових лімітів для громадян на купівлю валюти на картки та під розміщення на валютні депозити. Останні декілька тижнів, на тлі зростання волатильності курсу долара і євро в Україні, населення почало активніше скуповувати валюту, що видно зі статистики НБУ.

З огляду на нові місячні ліміти, що відкриваються з 1 липня, на купівлю валюти громадянами, цього тижня, за моїми прогнозами, обсяги валюти, що купується населенням, як і раніше, перевищуватимуть загальну суму продажів фізособами ВКВ. Хоча ця різниця не буде критичною для нашого ринку, і становитиме, за моїм прогнозом, від $10 млн до $42 млн в еквіваленті щодня.

Серед чинників, які вже традиційно впливають на настрої та поведінку українського валютного ринку, варто відзначити обстановку на фронтах та інтенсивність обстрілів росією України.

Серед загальносвітових показників, які прямо чи опосередковано впливають на українську економіку, я б ще виокремив:

Нафта. Мій прогноз щодо нафти BRENT на цей тиждень — це коридор у межах $69−80 за барель. Але цей ринок повністю залежатиме від виконання США та Іраном своїх домовленостей у рамках 60-денного перемир'я.

Щодо золота цього тижня я прогнозую коридор від $3 920 — 4 240 за унцію із щоденною волатильністю котирувань у межах до $40−110 на унції. Особливо волатильність може зрости 2−3 липня, коли напередодні святкування в США 250-річчя Незалежності американські гравці переважно вже відпочиватимуть і ринок пристойно знизиться в обсягах. А це дасть можливість світовим спекулянтам, за бажання, «погойдати» цінники золота.

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За парою євро/долар я чекаю на волатильність котирувань в межах коридору від 1,13 до 1,152 долара за євро зі щоденними коливаннями в межах 0,2−0,7 цента. Для українського ринку це означає потенційні коливання на день від 9 до 31,5 копійок на євро. Нацбанк продовжить шляхом своїх інтервенцій із продажу американської валюти на міжбанку максимально згладжувати не лише курсові стрибки долара, а й опосередковано впливати на волатильність євро щодо гривні.

Мінімізація курсових стрибків як за доларом, так і за євро зараз є принципово важливою для НБУ, як із погляду впливу на сам валютний ринок, так і з погляду впливу регулятора на динаміку внутрішніх цін на товари, «зав'язаних» на курсі.

Не на все в цій динаміці інфляційних процесів НБУ своїми діями вплинути реально може (наприклад, на рівень світових цін на бензин, дизпаливо чи на поведінку пари євро/долар на міжнародних ринках), але на певне зниження тиску на ціни, хоча б за рахунок курсового чинника, регулятор такими діями частково впливає.

Прогноз курсу долара та євро на 29 червня-3 липня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,13 до 1,152 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах на цей період у межах від 44,65 до 45,15 гривень, робочий коридор з безготівкового євро цими днями перебуватиме в межах від 50,80 до 51,70 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 30 копійок, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,50 до 45,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,55 до 45,25 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,60 до 51,85 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,75 до 51,80 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
29 червня 2026, 11:55
#
Надо вообще запретить обмен валют для физических лиц и какие-либо публичные упоминания курсов твёрдых валют, для спокойствия граждан. Магазины обязать продавать исключительно украинские товары, для снижения давления на гривну со стороны импортёров. Иностранные товары оставить в специализированных магазинах «Сосна», с доступом по спецпропускам, где смогут отовариваться дипломаты и члены партии.
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Skeptik777
Skeptik777
29 червня 2026, 23:56
#
Ура, товаріщі… ура…
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mrshape
mrshape
29 червня 2026, 15:56
#
Про які нові місячні ліміти мова ? поки ліміти 50К на картку + 200К на депозит — що змінюється з 1 липня?
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Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 червня 2026, 18:09
#
Для mrshape.Кожен місяць вони відкриваються в розмірі 50 тис грн на карти в еквіваленті та на 200 тис грн в еквіваленті на 3-х місячні і більше валютні депозити. Тому, хто вже придбав валюту у червні — може з першого липня знову купити валюту собі на карту або на валютний депозит. Це збільшує в перші декілька днів після отримання зарплати громадянами та військовими кожного місяця купівлю валюти по системі.
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Skeptik777
Skeptik777
29 червня 2026, 23:57
#
Іншими словами, коли немає новин, Олексій придумає сенсацію, обвал і шторм.
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