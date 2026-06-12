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12 червня 2026, 12:28

Повторний фінмон для ФОП: чому банк знову це робить і як його успішно пройти

Фінансовий моніторинг банку для ФОП — тема, яка викликає у підприємців одну з двох крайніх реакцій: або паніку, або хибне відчуття спокою після того, як один раз вже «пройшли». Але є поширена помилка, яка може дорого коштувати: впевненість у тому, що успішно пройдений моніторинг — це індульгенція на майбутнє. У юридичній компанії YANKIV розповіли, як це насправді працює. «Мінфін» вибрав головне.

Повторний фінмон для ФОП: чому банк знову це робить і як його успішно пройти

Фінмоніторинг прив’язаний до конкретних платежів, а не до вас особисто

Ключове розуміння: банк аналізує не вас як клієнта загалом, а конкретні платежі, які надходять або відходять з вашого рахунку.

Якщо у певний період — наприклад, протягом місяця — на ваш рахунок надійшли платежі, які банківська система розцінила як підозрілі або такі, що потребують пояснення, банк може поставити вам питання щодо саме цих операцій.

Ви надаєте лист-пояснення до банку стосовно походження коштів, підтвердні документи, банк переконується, що все законно — і фінмоніторинг вважається пройденим. Але це означає лише одне: ви підтвердили легальність тих конкретних платежів, за якими був запит.

Для чого потрібен лист-пояснення? Лист-пояснення до банку стосовно походження коштів — це документ, який надається банку для обґрунтування законності походження грошових коштів на рахунку клієнта в статусі як фізичної особи, так і ФОПа.

Документ містить інформацію та письмове пояснення про джерела доходів та підтверджує відсутність зв’язку з незаконною діяльністю.

Наступний місяць — нові платежі, новий потенційний моніторинг

І тут виникає помилкове відчуття безпеки. Логіка «я вже пройшов моніторинг» не працює, бо кожна нова серія платежів аналізується банком незалежно від попередніх.

Якщо в наступному місяці або в наступному кварталі на вашому рахунку знову з’являться операції з ознаками, які банк вважає підозрілими — він цілком може ініціювати новий запит. І попередньо пройдений моніторинг жодного захисту тут не дає.

Як часто це відбувається на практиці

Щомісячного фінмоніторингу одного і того самого клієнта, звичайно, не буває — це було б надмірним навантаженням і для банку, і для підприємця. Але раз на рік повторний моніторинг у одного і того самого підприємця — цілком реальна ситуація. З практики — таке трапляється нерідко, особливо якщо характер або обсяги платежів змінюються.

Читайте також: Фінмоніторинг у банках ЄС і України: чому блокують рахунки українців і як пройти перевірку

Що насправді дає успішно пройдений фінмоніторинг

Підсумок простий і важливий:

  • Пройдений моніторинг підтверджує легальність конкретних платежів за конкретний період.
  • Він не є гарантією відсутності питань щодо майбутніх операцій.
  • Кожна нова серія підозрілих платежів може стати підставою для нового запиту.

Тому правильна стратегія — не «пройти моніторинг і забути», а системно вести діяльність так, щоб кожен платіж був легко пояснюваним: правильно оформлені договори, акти, призначення платежів, відповідність оборотів заявленій діяльності.

Джерело: Мінфін
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