Вже не перший рік на українському ринку нових легкових автомобілів лідирують кросовери. За даними Укравтопром, в цьому році вони охопили 81% ринку нових авто.
29 червня 2026, 8:52
В Україні назвали найпопулярніші SUV: хто очолив рейтинг
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Хто лідирує
Найпопулярнішим автомобілем, за підсумками перших п’яти місяців року, став RENAULT Duster.
SUV бестселери за класами:
- Міні-SUV — TOYOTA Yaris Cross
- Компактний-SUV — RENAULT Duster
- Середньорозмірний-SUV — TOYOTA LC Prado
- Повнорозмірний-SUV — VW Touareg
- Преміум-SUV — LAND ROVER Range Rover.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Круто, коли в країні яка знаходиться у екзистенційній війні населення купую авто яке стартує від $220 000. І це бестселер у цьому класі. Сюр якийсь.