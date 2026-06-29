Вперше в Україні арештовану криптовалюту передали в управління АРМА

Вперше в історії України арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА. На криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT — це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Про що йде мова

Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання.

За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.

У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі перебувають під вартою. Арештовано активи на понад 11,1 млн доларів США: житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.