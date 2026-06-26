Кредобанк та ЄБРР дають українському бізнесу 100 мільйонів євро без майнової застави

Кредобанк розширив можливості для українського бізнесу завдяки новим домовленостям із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Під час конференції URC 2026 у Гданську партнери підписали угоди про надання додаткових фінансових гарантій на загальну суму 100 мільйонів євро . Про це повідомив сайт Liga.net.

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Це рішення відкриває доступ до кредитних ресурсів на значно вигідніших умовах для компаній, які продовжують розвиватися попри виклики війни.

ЄБРР уже давно працює з Кредобанком, і в результаті співпраці українські підприємці вже отримали фінансування на 249 мільйонів євро. Ці кошти підтримали логістику, агросектор та роздрібну торгівлю.

Новий транш гарантій дає банку «зелене світло» для підтримки вітчизняних компаній, незалежно від їхнього розміру.

«Додаткові 100 мільйонів євро дозволять нам розширити кредитування українських компаній — як малого й середнього бізнесу, так і корпоративного сегмента», — зазначив голова Правління АТ «Кредобанк» Якуб Карновскі.

Банк розподілив ці кошти між двома напрямками:

60 мільйонів євро спрямовано на підтримку малого та середнього бізнесу. Ці програми пропонують покриття ризиків до 70% на п'ятирічний термін, можливість отримати кредит без майнової застави, а також шанс на грантову підтримку до 30% на інвестиційні проєкти. Задіяно новий механізм Enterprise Security Enhancement, що дозволяє частково списати борги компаніям, чиї активи були пошкоджені внаслідок бойових дій. 40 мільйонів євро виділено для великих корпоративних клієнтів. Тут діють схожі пільгові умови: п'ятирічне гарантійне покриття ризиків до 80%, можливість отримати фінансування без майнового забезпечення, а ліміт кредиту під ці гарантії становить еквівалент 4 мільйонів євро.

Такі інструменти допомагають бізнесу виживати в кризових умовах, коли класичне кредитування стає недоступним через високі ризики. Отримані гарантії дозволяють банку брати на себе частину відповідальності, роблячи кредити доступнішими для тих, хто планує відновлення або модернізацію власних потужностей.

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