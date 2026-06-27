Банки знизили ввезення готівкової валюти до 33-місячного мінімуму: аналітик назвав причину

У травні 2026 року українські банки суттєво скоротили імпорт готівкової іноземної валюти , зафіксувавши найнижчий обсяг постачань за останні 33 місяці. За цей період в країну було заведено лише $531,19 млн в еквіваленті. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Структура імпортованої готівки у травні розподілилася так:

долари США — 67%;

євро — 31,8%;

інші валюти — 1,2%.

Чому впали обсяги

За словами аналітика, головним фактором такого просідання стало тимчасове падіння чистого попиту населення на готівкову валюту, яке спостерігалося впродовж квітня та травня. Проте, експерт зауважує, що поточний червень уже демонструє протилежну тенденцію — попит знову почав зростати.

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Довгостроковий тренд

Загалом статистика свідчить про системне зниження імпорту банківської готівки за останні роки. За перші п'ять місяців 2026 року фінустанови завезли в Україну $4,046 млрд.

Для порівняння, за аналогічні періоди минулих років цей показник був відчутно вищим:

за 5 місяців 2025 року — $5,25 млрд;

за 5 місяців 2024 року — $6,16 млрд.

За даними експерта, з України вивезли готівкову валюту (зокрема, зношені купюри та кошти для інших дозволених операцій) на суму $298,6 млн в еквіваленті. Цей показник став максимальним за останні 7 місяців.