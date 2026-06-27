НБУ третій тиждень поспіль продає на міжбанку понад $1 млрд

Національний банк протягом тижня, з 22 по 26 червня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 319,42 млн. Це на $76,80 млн менше ніж минулого тижня — $1 396,22 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Динаміка інтервенцій

Зазначимо, що це вже третій тиждень поспіль, коли Нацбанк продає на міжбанку понад $1 млрд. З початку 2026 року НБУ жодного разу не виходив на ринок із купівлею валюти і продав понад $22,7 млрд.

Така стабільна відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність структурного дефіциту іноземної валюти. На сьогодні цей розрив між попитом та пропозицією повністю компенсується шляхом використання міжнародних резервів.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $22 704,54 млн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Нагадаємо, на початок цього року вони були на рівні $57,3 млрд.