Маск запускає X Money: купувати криптовалюту та акції можна буде прямо у стрічці

Перший трильйонер в історії Ілон Маск розпочав масштабне розширення доступу до свого нового платіжного сервісу X Money. Про це повідомив керівник проєкту Друв Батура, який очолив X Money після понад десяти років роботи в компанії Tesla.

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Наразі банківський інструмент, інтегрований безпосередньо в соціальну мережу X (колишній Twitter), став доступним для обмеженої кількості преміум-користувачів у США.

Платіжний сервіс розробили спільно з Cross River Bank та Visa. Усередині соцмережі можна замовити металеву дебетову картку Visa з нікнеймом із X та повним ім'ям користувача.

Компанія планує зібрати перші відгуки та усунути можливі технічні помилки перед повноцінним масштабним релізом. Запуск фінтех-платформи відбувся за кілька тижнів після успішного виходу на біржу материнської компанії X — SpaceX, акції якої нещодавно почали торгуватися на фондовому ринку (IPO).

Як працюватиме X Money

X Money є ключовим елементом у стратегії Маска з перетворення соцмережі X на глобальний «застосунок для всього». Сам Маск, який свого часу починав кар'єру в Кремнієвій долині як співзасновник PayPal, планує об'єднати на одній платформі комунікацію та управління капіталом.

Головні особливості та функції нового сервісу:

Торгівля в один клік (Smart Cashtags): Користувачі зможуть не лише переглядати графіки ринкових активів у своїй стрічці, а й здійснювати операції купівлі та продажу акцій чи криптовалют безпосередньо під публікаціями про них.

Повноцінний необанк: Користувачі зможуть зберігати кошти на рахунках, переказувати гроші іншим людям або бізнесу. Під час перших закритих тестів на початку року користувачам обіцяли вигідні умови: 3% кешбеку на певні покупки та 6% річних на залишок коштів.

Криптовалютна інтеграція: Хоча на початковому етапі фокус буде на традиційних фіатних платежах, наразі активно обговорюється інтеграція Dogecoin та інших цифрових активів. Маск уже отримав ліцензії на переказ грошей у понад 40 штатах США.

X Money має об'єднати всі фінансові потоки компаній Маска, оцінка яких у складі спільного холдингу із xAI та SpaceX сягає $1,25 трлн. Через платіжний сервіс проходитиме все: від оплати супутникового інтернету Starlink до донатів авторам контенту в X.

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Амбіції та затримка релізу

Запуск платіжної системи очікувався ще у квітні, проте відбувся із затримкою. Мета Маска — залучити до сервісу 1 мільярд користувачів, що зробить X наймасштабнішою фінансовою платформою у світі.

«Ми хочемо зробити так, щоб за бажання ви могли повністю прожити своє життя всередині додатка X», — заявляв мільярдер під час зустрічі зі співробітниками.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що платформа X готується запустити свою платіжну систему X Money у обмежений публічний доступ протягом квітня.

Ілон Маск придбав соцмережу Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Концепція створення X остаточно сформувалася у жовтні 2022 року, коли Маск написав у Twitter, що придбання цієї платформи є прискорювачем для створення X — додатка для всього, і що Twitter прискорить створення X на 3−5 років.

Маск виявляв зацікавленість у створенні додатка, подібного до китайського WeChat — застосунку для обміну повідомленнями, соцмережі та мобільних платежів — у травні 2022 року в подкасті, а у червні Маск сказав працівникам Twitter, що платформа має бути всеохоплюючою, як WeChat.