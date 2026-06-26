Данія закриє двері для українських чоловіків призовного віку: без довідки про звільнення від служби не пустять

Данія планує завершити строк тимчасового захисту українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Міністр з питань імміграції та інтеграції країни 25 червня подав відповідний законопроєкт. Якщо парламент його схвалить, усі чоловіки без документів про звільнення від військової служби більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії. Про це повідомив сайт New to Denmark

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За новими правилами дозвіл на проживання надаватиметься лише:

чоловікам до 23 років

чоловікам будь-якого віку, які нададуть офіційний документ про звільнення від військової служби

тим, хто досяг 23 років вже маючи дозвіл — але тільки за умови підтвердження звільнення від служби при його подовженні

Кого зміни не торкнуться

Чоловіки, які вже мають дозвіл на проживання і подали заявку до 25 червня 2026 року, під нові правила не підпадають. Їхній статус залишається незмінним.

Утім, є нюанс.

Імміграційна служба Данії окремо розгляне питання про анулювання дозволів, виданих тим, хто подав заявку 25 червня або пізніше (тобто вже після оголошення змін), навіть якщо дозвіл був виданий до набрання чинності новим законом.

Коли закон набуде чинності

Нові правила застосовуватимуться до всіх заяв, поданих починаючи з 25 червня — тобто фактично вже з дня оголошення законопроєкту. Офіційне набрання чинності відбудеться після схвалення парламентом.

Данія стає однією з перших країн ЄС, яка законодавчо обмежує тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку.

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