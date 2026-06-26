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26 червня 2026, 12:21

Данія закриє двері для українських чоловіків призовного віку: без довідки про звільнення від служби не пустять

Данія планує завершити строк тимчасового захисту українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Міністр з питань імміграції та інтеграції країни 25 червня подав відповідний законопроєкт. Якщо парламент його схвалить, усі чоловіки без документів про звільнення від військової служби більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії. Про це повідомив сайт New to Denmark

Данія планує завершити строк тимчасового захисту українських чоловіків віком від 23 до 60 років.

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За новими правилами дозвіл на проживання надаватиметься лише:

  • чоловікам до 23 років
  • чоловікам будь-якого віку, які нададуть офіційний документ про звільнення від військової служби
  • тим, хто досяг 23 років вже маючи дозвіл — але тільки за умови підтвердження звільнення від служби при його подовженні

Кого зміни не торкнуться

Чоловіки, які вже мають дозвіл на проживання і подали заявку до 25 червня 2026 року, під нові правила не підпадають. Їхній статус залишається незмінним.

Утім, є нюанс.

Імміграційна служба Данії окремо розгляне питання про анулювання дозволів, виданих тим, хто подав заявку 25 червня або пізніше (тобто вже після оголошення змін), навіть якщо дозвіл був виданий до набрання чинності новим законом.

Коли закон набуде чинності

Нові правила застосовуватимуться до всіх заяв, поданих починаючи з 25 червня — тобто фактично вже з дня оголошення законопроєкту. Офіційне набрання чинності відбудеться після схвалення парламентом.

Данія стає однією з перших країн ЄС, яка законодавчо обмежує тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку.

Читайте також: Нідерланди змінюють правила прийому біженців з липня 2026 року

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+18
BigBend
BigBend
26 червня 2026, 12:36
#
Звичайно, це ж не сірійських гвалтівнтків до себе кликати, з України їм треба тільки жінки. Як швидко забулись європейські цінності.
+
+57
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 12:43
#
Ну так пану зелінському треба подякувати, це ж не датчани таке видумали на рівному місті, а українська недовлада клянчила подібне роками у всіх в ЄС, бо українській владі раби потрібні тут, щоб захищали Династії, а українки від індусів і бангладешців прекрасно народжуватимуть.
+
+42
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 12:51
#
І тут ще одна дуже важлива деталь, мінімум половина українок у всьому ЄС, сидять там бо чоловіку вдалося вийти з українського концтабору, і якщо в чоловіка будуть проблеми — вони всією сім`єю поїдуть просто з ЄС в інше місце,але точно не назад в україну. І далеко непоодинокі випадки, коли жінка з дитиною побула закордоном і повернулася в україну, бо чоловік в концтаборі українському застряг.
+
+24
korvin29
korvin29
26 червня 2026, 12:46
#
Все ожидаемо, потом и другие страны повторят опыт Дании. Повторюсь, украинцы в ЕС не беженцы, они скорее заложники. ЕС заинтересовано в продолжении войны, ЕС признает Западную Украину безопасной, потом будут массовые возвращения украинских «патриотов» из ЕС в Украину.
+
+42
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 12:52
#
Це якийсь прикол, а не коментар)) єдине місце де українці заручники і живий щит — це україна.
+
+42
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 12:53
#
Що за вологі фантазії з телемарахфону…ніхто нікого нікуди «повертати» не буде, люди максимум переїдуть в інші країни і все.І якби тих хто вже працює і вивчив мову — ніхто 100% нікуди не збирається депортувати, бо вони їм економіку покращують, в ЄС же люди думати вміють, як і в штатах, в Канаді, в Японії, Австралії, Китаї, це ж не україна з корумпованими чинушами :)
+
0
BigBend
BigBend
26 червня 2026, 14:49
#
О, русня вже про заручників видумала.
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