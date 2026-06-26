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26 червня 2026, 9:26

Google виділяє $5 млн на українську систему пошуку роботи Обрій

На конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську Google оголосив про грант у розмірі $5 млн для розвитку цифрової екосистеми ринку праці Обрій. Це перший випадок, коли компанія підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці в Україні. Про це офіційно повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

На конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську Google оголосив про грант у розмірі $5 млн для розвитку цифрової екосистеми ринку праці Обрій.

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Що таке Обрій

Обрій — це державна цифрова платформа, яку розробляють Міністерство економіки та Мінцифри разом із Офісом ефективного регулювання (BRDO).

Система має з'єднувати шукачів роботи з вакансіями та програмами навчання, а роботодавців — із потрібними фахівцями. Фактично це спроба держави створити єдиний цифровий хаб ринку праці замість розрізнених сервісів.

Більше подробиць у нашій статті: В Україні запустили «Обрій» — цифрову екосистему ринку праці

На що спрямують отримані гроші

Грант спрямують на п'ять напрямів розвитку платформи:

  • оцінювання навичок і кар'єрна навігація
  • автоматичний підбір вакансій і програм навчання
  • створення цифрового профілю користувача
  • електронне працевлаштування
  • прогнозування потреб ринку праці

Чому це нам потрібно

Україна зараз має гострий кадровий дефіцит. За різними оцінками, в країні бракує понад 4,5 млн працівників. Водночас сотні тисяч людей перебувають за кордоном, частина з них хотіла б повернутися, але не розуміє, де та ким працювати. Платформа, яка зводить навички людини з реальними потребами ринку, могла б стати практичним інструментом для обох сторін.

«Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування», — зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Віцепрезидентка Google Аннет Кробер-Ріль додала, що Україна демонструє, як за допомогою технологій і штучного інтелекту можна будувати стійку економіку навіть у найскладніших умовах.

Читайте також: Половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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